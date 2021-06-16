全台COVID-19疫苗陸續開始施打，昨開放85歲以上長者施打新冠肺炎疫苗，符合資格的85歲氣象專家李富城昨一早就在臉書透露已接種AZ疫苗，不過李富城今清晨卻發文表示，半夜全身不舒服、神經抽痛「希望今天能撐過今天，現在發燒，又躺回床上」。

85歲資深氣象主播李富城昨天一早就在臉書開直播，公開施打疫苗的現場狀況，由於天氣炎熱、人潮又大排長龍，讓李富城無奈又氣憤，忍不住抱怨動線混亂、人員管理有待加強，而李富城打完疫苗後則發文表示，自己滿身大汗，一到家就換掉衣物「把針眼防水貼布貼好，洗了一個舒服的澡」。

經過一夜後，李富城今天早上5點卻在臉書透露：「AZ打過之後，白天還好，到了後半夜，全身不舒服，神經開始抽痛、痛的（得）連夢也不見了」，李富城表示，他吃藥無效、睡意依然很濃「希望今天能撐過今天，現在發燒，又躺回床上」。

網友也紛紛留言分享打接種疫苗的經驗，叮嚀李富城要多喝水、多休息，希望他能早日康復「李伯伯，早安，要多喝水，多休息」、「李老師早安！施打針後隨時要注意！」、「李伯父早安 打完疫苗後每個人的反應都不一樣，如果還是很不舒服的話還是要去看醫生哦」，施打完疫苗若持續出現胸悶、胸痛、發燒或是頭痛，可就醫並告知症狀與接種時間。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922