武陵高中轄區共18里長，一早全員出動，坐戶外區發放號碼牌、填手機，加快戶外等待流程。(蔡依珍攝)

老人家或外籍看護工看不懂或看不到健康評估表內容的狀況，由里長幫確認。(蔡依珍攝)

表單全移到室內等待區填寫。(蔡依珍攝)

醫師評估就能施打。(蔡依珍攝)

施打區有3組護理師同時施打。(蔡依珍攝)

人最多的地方是休息觀察區。(蔡依珍攝)

桃園高齡接種16日開放第二輪、84歲以上銀髮長輩打疫苗，武陵高中場地18位里長全出動，站第一線幫填評估表、發號碼牌，省去醫護或公務員流程，加速施打流程，戶外不見人排隊，一度要急致電長輩快來，人最多的地方反而是觀察區，中聖里長崔美瑛笑說：「表單統統拿出來就對了！」

「昨天是跑來跑去狂挨罵，今天是好整以暇call人來！」桃園區龍鳳里長黃進仕說，武陵高中轄區共18里長，一早全員出動，坐戶外區發放號碼牌、填手機，隨即就能進入大禮堂吹冷氣，地址電話等基本資料全在室內等待區由里長、志工教填寫，不用在大太陽下苦等叫號、又「瞎子摸象」填寫資料，加速行政流程，讓施打速度備增。

崔美瑛說，戶政或醫護不習慣第一線接觸民眾，把健康評估表全交給里長團隊，省去老人家或外籍看護工看不懂或看不到健康評估表內容的狀況，後面護理師和醫生健康確認時，因已有詢問經驗，不會浪費太多時間，改良後「差很大」，感嘆：「早點相信里長就對了！」

不過也有發生零星被「退貨」的狀況，黃進仕說，日前疫苗缺貨時，網傳次級選擇是打肺炎鏈球菌也有保護力，但施打肺炎鏈球菌後2周內不得打新冠肺炎疫苗，導致2名銀髮長輩資格不符、無法施打。他也提到今桃園開放84歲，較雙北放寬1歲，是否有不在籍的雙北長者來搶疫苗仍待觀察。

桃園區文中里85歲李姓老翁在兒子陪同下前來施打，笑說昨天看到一團亂的報導，本來很擔心，今8點就照預計時間到場等候，現場已有近百人，但流程非常快，8點半開打，他9點15分就觀察完可以離開，讚不見排隊人龍場景。

桃新團隊護理長指出，今掛號區增1線達6線、施打區增1組有3組、等待區志工增4個變8個，加上資料都已填寫完畢，非常順利，速度近乎昨日2倍，9點半已有200人掛號完畢，今預計要打734人，可望提前結束。