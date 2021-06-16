NBA公布2020-21賽季年度最佳陣容，公鹿「字母哥」阿提托康波全票當選，金塊約基奇、勇士史提芬柯瑞、獨行俠東契奇與快艇里歐納德等人聯手入選第一隊。

年度最佳陣容是在1946年創立，由美國與加拿大100位體育記者投票選出，第一隊選票5分，第二隊選票3分，第三隊選票1分，阿提托康波獲得100張第一隊選票，以500分滿分的姿態進入年度第一隊，這也是字母哥連續3年入選第一隊，證明了他的價值。

新科例行賽MVP得主約基奇，拿到99張第一隊選票，獲得498分，連續第2年入選第一隊；柯瑞獲得98張第一隊選票，496分緊追在字母哥與約基奇之後，生涯第4次入選第一隊。

現年22歲的東契奇，獲得402分，第2次入選第一隊，自鄧肯（1997-98-1999-2000年三度）以來第一個在前3個NBA賽季至少2次入選NBA最佳陣容的球員，並成為第4位在23歲之前多次入選一隊的球員。此外，東契奇也有資格在今年球季結束後簽下一份頂級合約。

里歐納德獲得28張第一選票，總得分323分排在第五位。生涯第3次入選第一隊，第5次入選年度最佳陣容。

入選年度第二隊的有湖人詹姆斯、拓荒者利拉德、七六人恩比德、太陽保羅以及尼克蘭道爾。詹姆斯生涯連續第17年入選最佳陣容，繼續刷新由個人保持的歷史紀錄，也是NBA史上的最高紀錄。根據數據統計，詹姆斯成為NBA史上第二位在生涯第18個賽季之後還能入選最佳陣容的球員，追上2014-15賽季鄧肯的腳步。

入選第三隊陣容的有籃網厄文、巫師畢爾、爵士戈貝爾、熱火吉米巴特勒、快艇保羅喬治。厄文獲得61分，排名第15，吊車尾入選年度最佳陣容。