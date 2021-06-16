高端疫苗(6547)正式向食藥署申請緊急使用授權(EUA)，並強調同時以取得國際認證為目標，將申請執行第三期臨床試驗，今日股價一路走低，開盤20分鐘被打落跌停板255元鎖住。至於新冠疫苗供應鏈，生產疫苗原液的台康生技(6589)晨盤跌幅一度逾3%、負責充填工作的東洋(4105)則是上漲2%左右。

高端日前表示，一旦取得食藥署核准緊急使用授權(EUA)，今年高端至少可以準備一千萬劑供民眾施打，明年開始，如果國際認證取得順利，將在國際市場幫助更多友邦，預估一年將可提供上億劑的能量。高端已與巴拉圭國立亞松森大學醫學院(FMC)簽署MOU，將在當地以「免疫橋接」展開三期臨床試驗。

另外，高端已與東洋正式簽約，高端委託東洋執行新冠肺炎疫苗充填工作，東洋今日跳空開高，晨盤漲幅在2%以上。東洋在之前就已經開始了原物料等等的準備工作，據保密協定，並未透露產能規模，產線審查正持續進行當中，等到高端新冠疫苗正式取得EUA後，即可開始出貨。

台康生技是這次國產疫苗高端新冠疫苗原液的代工廠，短線飆漲後，累積不少賣壓，今日晨盤跌幅約在3%左右。今年4月初郭董以每股91.5元、砸下50億元，成為台康最大單一股東，日前永齡基金會與鴻海合資申請採購500萬劑德國原裝進口BNT疫苗也傳出最新進度，台康生技指出，目前已收到衛福部的公文，但仍在了解相關內容，詳細內容部分，須待衛福部解釋。