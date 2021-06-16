紐約州長古莫 (Andrew Cuomo) 周二宣布，有鑑於當地70%的成年人已經至少接種過一劑疫苗，紐約州將取消大部分的防疫限制。

古莫宣布，從2020年3月起該州對企業、社會、體育和娛樂活動、建物、製造業和零售業實施的所有限制措施都將撤銷，且「立即生效」。

古莫表示：「我們的生活可以重新開始，企業可以開業，州政府的強制規定都將取消，社交聚會限制、量能限制、健康檢測、清消規定全都將取消，請記住6月15日，記住今天，因為這是紐約重生的日子。」

古莫表示，根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的建議，居民和訪客在某些環境中仍需要戴上口罩，例如醫院、公共運輸工具和學校，但紐約州將取消所有州政府實施的防疫規定。該州將允許學校和營地自行決定是否要求兒童在戶外活動時配戴口罩。

紐約是去年3、4月全球疫情爆發初期的震央，迄今累計確診病例已經超過200萬例，將近53,000人死於這場疫病，但現在紐約州已經成為全美陽性確診率最低的州之一。

周日紐約州的7日陽性率為0.41%，與今年1月4日的高峰（7.9%）相比已大幅下滑。此外，該州各地區的陽性率都低於1%。

古莫表示，70%接種率是一個偉大的里程碑，也是該州防疫成就的標誌，但這不是終點線。我們想要慶祝，但我們要記住我們正在慶祝什麼，我們來到了終點線前的最後一個彎道。

根據紐約州的官方數據，目前超過1110萬人已至少接種過一劑疫苖，約980萬居民已完成疫苗接種。根據CDC彙整的數據，紐約州的人均接種率超出美國其他所有大州。

為了遏阻疫情擴大，紐約州實施嚴格封鎖措施，非必要業務普遍關閉，許多酒吧、餐館無法存活。在疫情爆發前，紐約州的失業率約為3.9%，而在2020年4月疫情最嚴竣的時期，該州失業率飆升至16.2%。一年之後，紐約州4月失業率來到8.2%。