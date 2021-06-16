中鋼(2002)昨天開出7月單月盤為平盤，終結連12個月上漲，第三季盤價則是續漲4.1%；中鋼表示國際鋼市持續火熱，鋼價續揚。中鋼今早股價震盪上揚，中鴻(2014)、新光鋼(2031)等指標股同步震盪上漲。

中鋼考量疫情影響，以及協助穩定物價等因素，決議7月份月盤產品以平盤開出，終結連12個月漲勢；第三季季盤產品隨國際鋼價呈現補漲，此次全產品平均調幅4.1%。

中鋼15日召開7月份及第三季內銷鋼品盤價會議。中鋼公司指出，國內鋼市受新冠疫情影響，抑制市場信心及生產活動。中鋼產品售價現階段與國際行情尚有落差，實有調漲空間，但考量全球碳中和與ESG趨勢，並協助穩定物價，因此決議7月份月盤產品以平盤開出，終結連12個月漲勢；第三季季盤產品則順勢補漲，合理的拉近國際市場行情。

中鋼表示，歐美鋼市持續火熱，美國熱軋價格已突破每公噸1,800美元大關，歐洲上探1,400美元。在亞洲鋼市方面，中國大陸深層介入管控黑色系商品投機行為，導致鐵礦砂、鋼材價格短期波動，惟受惠新基建陸續展開，鋼鐵期、現貨價格已快速回升。中國大陸整體經濟仍處上行趨勢，建築、家電、汽車等需求不斷釋出，鋼市展望持續看好。

中鋼7月盤價凍漲，今股價震盪上揚，近三天土洋法人對做，外資近三日買超中鋼50278張，但本土投信近三日賣超中鋼34552張。

中鋼集團中鴻7月內銷漲幅預估也會比6月明顯縮減或是平盤，股價本周強勢反攻回50元之上，今早再衝52元；若中鋼盤價漲幅縮減有助下游的成本下降，下游鋼廠燁輝(2023)、盛餘(2029)等今早股價走揚。