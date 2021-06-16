宏遠證(6015)董事會決議配發每股現金股利0.5元，今（16）日以25.4元參考價除息交易。宏遠證股價3日觸及29.05元、創逾23年高點後拉回23.95～26.5元區間高檔盤整，今日受賣壓出籠影響開低挫跌2.76％至24.7元，早盤維持逾1.5％跌幅，窘陷貼息狀態。

受台股波動加劇影響，宏遠證2021年5月自結稅後淨利0.89億元，雖月減達76.61％、仍年增達56.51％，每股盈餘（EPS）0.27元。累計前5月自結稅後淨利7.8億元、每股盈餘2.36元，較去年同期虧損0.39億元、每股虧損0.12元大幅轉盈。

宏遠證表示，今年以來營運績效出色，主因經紀、自營、承銷等業務表現良好，且積極強化經紀、承銷業務動能有成，去年承銷業務完成IPO與SPO主協辦案件共34件、總承銷金額約51億元，近期亦首度完成欣興50億元普通公司債主辦承銷。

經紀業務方面，宏遠證2月受讓花蓮光隆證券，將全台營業據點推升至10處。同時，因應金融科技趨勢積極發展數位金融服務，打造為「專業有溫度的數位券商」，建立更優質的數位服務、電子交易平台，以強化電子網路平台與實體分公司的互補性。

展望後市，宏遠證將秉持長期穩健的經營策略，積極完善布建各項業務平台，打造整體營運良好動能及各項業務競爭力，持續投入金融科技，深入發展數位平台經營，有效提升客戶數位體驗、擴大業務規模。

隨著光隆分公司正式併入全台服務據點，宏遠證預期可進一步擴大經紀業務市占率。同時，今年亦將全力爭取資本市場承銷、財務顧問與股務代理等業務案件，增加多元化手續費收入來源，盼推動未來營運更上層樓。