綜藝天王吳宗憲積極發展副業，然而他投資的吸塵器日前傳出受疫情影響，被迫得讓員工放無薪假，「因應疫情、共體時艱，希望大家可以身體健康，才能萬事如意」，沒想到又爆出吳宗憲加入直銷體系後賺進百萬，他過去砸下千萬在東區買的店面如今也飆破4億元。

吳宗憲20多年來不斷發展副業，跨足多個產業，包括LED、行李箱、吸塵器、果膠、通訊軟體、服飾等領域，儘管曾失敗過還是越挫越勇，他更是第一位將茶餐廳引進台灣的人，直到大女兒sandy要到美國念書，他才轉手經營權，今年他更加入直銷體系，得到了不錯的成果。

據《鏡週刊》報導，吳宗憲加入直銷體系2個月後就靠著下線狂賺200萬，他過去就曾提到過，小時候父母帶他去算命，算出他一生會不愁吃穿，認為實在是太準了，「就是我要做一輩子，真倒霉，夠勞碌了」，然而他一方面不希望自己太有錢寵壞子女，另一方面又怕孩子吃苦。

也難怪最後吳宗憲只能笑說：「最後飢與貧都在我身上，我好可憐，沒有早餐、午餐吃，只能喝自己工廠做的果膠」，從這點也能看出吳宗憲對子女的用心和寵愛，他在台北市個蛋黃區幾乎都有置產，光是內湖行善路上就有10戶房產，2015年更砸下現金買下3億豪宅，可以說是演藝圈的房產大亨。