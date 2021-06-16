前大陸首富之子王思聰傳聞身家9千億，被網友封為國民老公，過去他交往的對象多半為年輕貌美的網紅，近日傳出他追網紅孫一寧，對方對他沒意思，還公開王思聰猛追她的對話紀錄，被網友虧是「土味情話」大全，包括：「我今天去輸液了，輸的什麼液，想你的夜」、「你都不知道心疼人的，我這幾天都沒休息好」，王思聰則氣炸反擊飆髒話，說：「我XX的不是舔狗（意指毫無尊嚴去跪舔他人的人），X」。

根據大陸媒體報導，網紅孫一寧最近在直播中突然大哭，指出最近被王思聰狂追壓力很大，男方還對外稱孫一寧已經是他女友，但孫一寧拒絕後兩人鬧翻，「我在直播，沒看到你的信息，你大發雷霆，隨後點讚了我的黑料微博」，又分享王思聰這陣子追她的對話紀錄，被網友整理成「王思聰土味情話大賞」。

王思聰和孫一寧攀談對話流出（左方為王思聰）。（圖／翻攝自扒扒貴圈微博）

從截圖中可見王思聰不斷撩孫一寧，說：「寶，我今天去輸液了，輸的什麼液，想你的夜」、「現在吃什麼東西都沒有味道，如果你在我旁邊就有味道了」、「你對一個喜歡你、關心你、擔心你的人就這麼愛答不理的？」、「我這幾天都沒睡好你知道嗎？每晚上都在想你」、「你都不知道心疼人的，我這幾天都沒休息好」、「孽緣，咱倆真是孽緣」、「我會讓你做最幸福的女人的」、「讓我好好愛你行不？讓我陪你一起過日子好不？」、「我不就是你的真命天子？」。

王思聰主動分享孫一寧跟他道歉對話（左方為孫一寧）。（圖／翻攝自網易娛樂頻道微博）

對此，王思聰發文反擊，稱手邊有孫一寧的料，批評孫一寧滿嘴謊言，並反指是孫一寧勾搭他，主動跑到上海酒吧找他，「我朋友問她，她是誰，她說是我女朋友什麼的」、「第二天下午她回杭州之前跟我說她其實不是拉拉（蕾絲邊），搞CP指是為了賺錢」，並澄清孫一寧所發的截圖只是斷章取義」，並曬出孫一寧低聲下氣道歉截圖。

汪思聰大罵孫一寧。（圖／翻攝自扒扒貴圈微博）

見此，王思聰更在朋友圈爆粗口，強調自己並沒有倒貼女方，而孫一寧又自曝這兩天抖音突然被封號，網友則意見兩極：「王思聰感覺丟光他爸的臉了」、「舔而不得就要毀掉你」、「這局我站王思聰」、「原來王思聰也有追不到的女人」、「一個男人能不惜成本的追求你，你不接受就罷了，還曬出來，就多少有點落井下石的意思了」。