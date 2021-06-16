國內疫情仍然嚴峻，前副總統陳建仁今天表示，從發病日流行曲線來看，疫情已受到明顯控制。這一波的流行，50歲以上的確診病例高達55％，所以會高出全球的致死率。就重症或死亡風險而言，從高齡長者先打疫苗，再依序隨年齡下降，最後排到壯年及青年人，是很合宜的。

陳建仁在臉書表示，4月20日發現新冠病毒變異株的確診病例以來，由於傳染力很強，不斷擴散蔓延開來，從華航機組人員及諾福特員工聚集、獅子會員聚集、宜蘭遊樂園聚集，到萬華茶藝館聚集，確診病例數不斷飆升。

從發病日流行曲線來看，他認為，中央流行疫情指揮中心在5月15日宣布三級警戒，前兩週每日確診病例數約在500-600人，接下來兩週約為300-400人，本週約為100-200人。可見在全民團結一心、共同防疫的努力下，疫情已受到明顯控制。

但陳建仁呼籲，大家仍要持續力行各項防疫作為，才能盡快使每日確診病例數再降至百人以下。

這一波病毒變異株的流行，截至6月13日，共有1萬1636名確診病例，425名死亡個案，致死率為3.7％。從今年4月20日至6月13日的年齡別COVID-19重症率和致死率來看。他說，這兩項指標都與年齡密切相關，隨著年齡的增加，呈現快速上升。

陳建仁指出，重症率和致死率，在0-9歲年齡層分別是0.3％和0％，而在80歲以上年齡層分別是43％和27％，最高與最低年齡層相比超過百倍。目前接種疫苗的優先順序，是依據「感染風險」和「重症或死亡風險」來排列。就重症或死亡風險而言，從高齡長者先打疫苗，再依序隨年齡下降，最後排到壯年及青年人，是很合宜的。

在4月19日以前，我國累積1076名確診病例，11名死亡個案，致死率為1％，他分析，這些確診病例中很多是境外移入的青、壯年人；而4月20日以後的確診病例，很多是本土感染的中、老年人，「這是最近致死率大幅增加的主要原因」。

他比較4月20日前後的本土確診病例的重症率和致死率，由於4月19日以前只有77名本土病例，因此將年齡合併成0-49、50-69、70＋三組。在50-69和70＋兩年齡層的重症率或致死率，都是4月19日以前，高於4月20日以後。

陳建仁認為，在這新一波的流行，50歲以上的確診病例高達55％，所以致死率就會高出全球的致死率。但要比較不同國家致死率的差異，需比較年齡別或年齡標準化致死率，才可以排除不同國家確診病例之年齡分佈不同的影響！