資深媒體人趙少康。（資料照）

新冠肺炎疫情肆虐，但台灣疫苗數量嚴重不足，引發中央分配不公、權貴偷打等爭議。中廣董事長趙少康昨(15日)晚在臉書提到，為何不准旅行社組團打疫苗？傳出有旅行社想組團帶人去美國打，交通部立刻跳出來阻止揚言開罰，「我不懂這有什麼好處罰的？疫苗不夠，老人都要跟老人搶，有人願意出國去打疫苗，應該樂觀其成才是！」

近期有不少人飛到美國打疫苗，趙少康15日在臉書提到，現在到美國打疫苗的台灣人都是自己去，傳出有旅行社想組團帶人去美國打，交通部立刻跳出來阻止、揚言開罰，「我不懂這有什麼好處罰的？台灣疫苗不夠，而且目前一般民眾只有AZ可打，15萬劑莫德納優先提供第1類風險1、2級的醫事人員接種。疫苗不夠，老人都要跟老人搶，有人願意出國去打疫苗，應該樂觀其成才是。」

趙少康認為，不管在任何地方，多一個台灣人打，他回台灣後就多一分防疫力，少一個可能的破洞，有人條件較佳，經濟寬裕、英文良好，當然可以自己飛出去打，但也有人想買比較便宜的機票，想參加旅行社安排好的旅館、行程，甚至在美國留到打第二劑疫苗，自己人生地不熟，由旅行社組團，不是很正常的事？

趙少康進一步分析，以前國外疫情凶險，台灣相對乾淨，我們怕人家，不准旅行社組團出去，怕把病毒帶回來，還有相當理由，現在歐美注射疫苗普及，疫情逐漸和緩，反而台灣疫情爆發，變成人家怕我們，為什麼還要限制旅行社組團出國？

經過一年半的疫情肆虐，旅行業飽受打擊，趙少康說，尤其經營國際旅遊的旅行社更慘，好不容易國內旅遊興起，又被最近的疫情毀了。況且現在從國外回台，上機前要做PCR檢查陰性，降落台灣後要居家檢疫14天再加7天自主健康管理，更重要的，是他們都打了疫苗，還有什麼不放心的？放大格局來看，到國外打疫苗對台灣只有好處沒有壞處，交通部也許不需鼓勵，但也不必禁止，更不應該處罰組團出國打疫苗的旅行社。

最後，趙少康喊話，以前我們怕人家，現在人家怕我們，法規應該與時俱進，也就是出國打疫苗不該受罰。這篇文章曝光後，已有近9千名網友按讚，不少人留言表示，「開放會讓陳時中難看,機場滿滿的人出國打疫苗」、「任何會造成執政無能負面印象的舉措，民進黨都會不顧後果的反對與抵制」、「任何好的政策都不適用於台灣，只會裁罰」。