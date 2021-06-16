近期台灣新冠肺炎疫情急速升溫，全台升級至第三級警戒，尤其以人口密集的雙北市及桃園市為染疫高風險地區。面對大規模的防疫作戰，防疫物資需求日益加重，第一線的防疫人員除了每天要面對身心靈上的疲累外，還必須承受可能染疫的風險，提供充足的防疫物質、支援第一線防疫人員，是對抗、防堵疫情的重要關鍵。

國瑞汽車長期以來秉持「取之於社會，用之於社會」之精神，積極投入多項社會公益活動。在去年全球遭受新冠肺炎肆虐、疫情爆發時，身為汽車廠的一分子國瑞汽車即為守護國門防疫最前線的桃園機場防疫計程車隊設計並免費安裝防護隔離簾，守護司機及乘客的健康，降低相互傳染的風險。

5月中疫情突然擴大，造成全國醫療量能與資源的嚴重負擔，桃園亦是全國感染第三多的區域。國瑞汽車身為桃園在地企業公民的一份子，希望能透過地域社會貢獻活動略盡一份棉薄之力，今年6月捐款450萬元予桃園市專戶做為防疫基金，購置防疫物資、支援第一線醫護防疫人員，一起對抗疫情。同時感謝第一線的醫護人員、防疫司機以及其他堅守崗位默默付出的防疫人員用生命守護台灣。國瑞表示，期盼國人們在配合政府各項防疫措施之下，都能夠在這場防疫戰爭中安全撤退，社會早日回復正常運作。