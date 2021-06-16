李灝宇與費城人簽下小聯盟合約。（費城人球團提供）

平鎮高中「怪力男」李灝宇確定獲得美職球團青睞，費城人隊在官網公布，已在美國時間6月15日與他正式簽約，李澔宇也是繼林彥峰、林鋅杰、徐基麟之後，隊史第4位台將。

李灝宇高一時就展現長打天分，2019年U18世界盃時就扛起球隊第4棒，今年高中木棒聯賽更以6發全壘打轟破陳俊秀高懸14年的紀錄，而他自己也早早定調要以旅外為目標，今年不會投入中職選秀，如今確定與費城人簽約。

費城人在官網發布消息，與李灝宇簽下小聯盟合約，據了解簽約金在50萬美元以上，可望座落在60至65萬元左右，超過效力印地安人隊張育成的簽約金50萬元美金，締造近9年赴美台灣野手新高。

近10年來旅美簽約金最高的是林子偉的209年美元，這也是台將旅美簽約金第2高，不過在2017年國際球員簽約金採取硬性上限後，簽約金能達到50萬美元門檻的都是投手，分別是2017年鄧愷威的50萬元、2018年張景淯的72.8萬元、2019年劉致榮的75萬元以及2020年陳柏毓的125萬元。