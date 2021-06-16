根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞的報導，拓荒者當家球星利拉德和勇士悍將卓雷蒙格林允諾參加即將到來的東京奧運。

2016年，當時利拉德沒有入選里約奧運會大名單，因此今年的東京奧運會將是他個人職業生涯第一次奧運之旅。

利拉德季後賽首輪與金塊激戰至第6場2比4遭到淘汰，平均出上場41.3分鐘，繳出34.2分、4.3籃板、10.2助攻的數據。

卓雷蒙格林在2016年里約奧運跟隨夢幻隊拿到金牌。昨天入選本季最佳防守陣容第一隊。雖然投籃是酌雷蒙格林的弱點，但他能在其他方面幫助美國男籃，包括防守、籃板、助攻。本季例行賽場均7.0分、7.1籃板、8.9助攻、1.7抄截。

此外，勇士一哥史提芬柯瑞仍在考慮是否打東京奧運，湖人兩大球星詹姆斯與安東尼戴維斯則已經回絕。

美國男籃總教練帕波維奇將在6月下旬確定最終參賽名單，7月7日前往拉斯維加斯展開訓練，東京奧運男籃賽程7月26日至8月2日，本屆奧運會將尋求4連霸。