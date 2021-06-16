蘋果（Apple）在今年春季發表會中宣布即將推出的Apple Podcast訂閱服務，現已正式向170多個市場推出，台灣也可適用。這是蘋果繼Apple Music、Apple News+（台灣不適用）、Apple Card、Apple Arcade、Apple TV+、Apple Fitness+（台灣不適用）、iCloud+、Apple One等服務之後，最新推出的訂閱服務。與其他訂閱服務不同的是，Apple Podcasts訂閱服務只有最低價格，但定價主要交由創作者來制定，所提供的內容也依頻道而定，並非制式化的訂閱服務。

Apple Podcasts訂閱服務提供使用者可以針對單一Podcast頻道訂閱額外付費服務的機制，包含了無廣告的聆聽體驗，以及訂閱後獨享的內容，可能包含額外的集數，或是可以搶先聆聽特定節目的權利等。

凡升級至 iOS 14.6、iPadOS 14.6 和 macOS 11.4 或更新版本的 Apple 裝置，皆可使用Apple Podcasts訂閱服務，使用者可在HomePod、HomePod mini、CarPlay，以及在搭載 watchOS 7.5 或更新版的 Apple Watch 上播放訂閱內容播放訂閱內容。使用者可透過 Apple Store Card訂閱跟贈送Apple Podcasts訂閱服務，而所訂閱的Apple Podcasts付費內容，可支援家人共享，可讓總共6位家庭成員共享。Apple Podcasts訂閱服務最低定價每月NT$10起，而主要定價規則交由創作者來制定，除月費訂閱也可提供年費訂閱的方式，而Apple Podcast的訂閱項目也可在使用者Apple ID中統一管理。

蘋果官網指出，當聽眾購買節目訂閱時，將自動追蹤該節目，而頁面也會新增「訂閱版」標籤，提醒聽眾他們可以享有此高級體驗。聽眾可以從每個節目頁面上，以及透過「搜尋」功能，探索他們最喜歡的 Podcast 頻道，按下「立即收聽」和「瀏覽」，則可以探索推薦內容。此外，他們也可以使用「訊息」、「郵件」和其他 app 共享頻道。當聽眾訂閱頻道時，「立即收聽」按鍵下會出現新的欄位，讓聽眾得以輕鬆訪問各個頻道以及他們的訂閱中的所有內容。訂閱兩個以上頻道的聽眾將在「立即收聽」按鍵下看到「我的頻道」欄位，並可藉此瀏覽和關注這些頻道提供的所有節目。

Apple Podcasts訂閱服務的內容眾多，包含由 Meet Cute、QCODE、Realm 等獲獎說書人製作的沉浸式原創故事；由 Bloomberg Media、Los Angeles Times、Politico 和 Vox Media 等新聞媒體所提供的訂閱內容；還有包括 Audio Up、Betches Media、Blue Wire、Imperative Entertainment、Lantigua Williams & Co.、Magnificent Noise、The Moth、Neon Hum Media、Sony Music Entertainment、Three Uncanny Four 和 Wondery等頂級工作室和娛樂品牌提供的訂閱內容，值得使用者細細探索。以下是蘋果官網推薦的部分Apple Podcasts訂閱服務內容：

Podcast可謂是蘋果最初所創立的一種僅限音頻的媒體形式，15年來已經陪伴不少人度過珍貴的時光。因為新冠肺炎疫情，Podcast成為更多人喜愛的內容，由於中文Podcast在近年來逐漸興起，在台也更廣為人知。而目前，蘋果是率先針對Podcast推出付費訂閱制的平台業者，會否帶起其他業者的仿效與追隨，值得觀察。Apple Podcasts付費訂閱的服務是否能吸引創作者持續透入也將是生態能否維持與擴大的關鍵因素。