台灣自5月15日起，全國每天確診數都以數百例的速度增加，五月下旬進入全國三級警戒至今已經屆滿一個月，疫情對各行各業都有衝擊。高力國際董事總經理劉學龍認為，其實這波疫情對整個房地產業的衝擊都相當大，他更認為「保有現金並提高現金部位」是當前企業最關鍵的存活條件。

去年的台灣房地產在資金足與信心強的加持下，全台商用不動產及土地交易均創新高，尤其看好這一波的資金潮及產業回流帶動下，建商從北至南積極獵地，推升住宅房市的熱度，也引發民眾不少聲音，使得央行、內政部及財政部先後祭出了選擇性信用管制、實價登錄2.0及房地合一2.0，希望降溫房地產熱度。

劉學龍坦言，這波疫情爆發後還不知道什麼時候能夠受到控制，但看房人數已經大幅減少，若疫情持續越久民眾恐慌及悲觀預期心理將越大，甚至最直接將影響所得收入，即使央行低利貸款持續，但購屋行為勢必轉趨保守，之前的房市榮景恐將回歸平淡。

劉學龍建議現在建商應盡量保留現金流在手，加速去化庫存餘屋，讓存貨變現回收，才是最重要的關鍵。當然，疫情是危機也是另一種改變，在疫情之下，對於辦公空間及住家有了新的定義，尤其當居家上班成為另一種選項時，民眾對於住宅的要求及配置也會不一樣，居家空間若能有辦公智能科技的設計，對以後的購屋者來說，或許是考量點之一了。

對房地產投資人來說，大家現階段都將以防疫為優先，對於資本支出的分配將更謹慎，延緩房地產投資決策也是可以想見的。以國外及台灣過去一年的經驗來看，民眾居家辦公及居家上課，帶來的是另外一波宅經濟的大爆發，包括視訊教學及會議、遠端辦公、指尖消費、線上影音、線上運動或娛樂等，劉學龍也認為這些都將使得倉儲物流及數據通訊的需求將延續去年的熱度，持續增長，仍然是今年投資人積極尋找的機會點。