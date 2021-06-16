今年6月3日歐盟推出符合GDPR(個資保護規定)的數位身分皮夾(European Digital Identity Wallet)計畫，計畫在2022年九月正式上路。歐盟民眾只要一個帳號(線上ID)即可通行於歐盟所有成員國。前行政院長現任新世代金融基金會董事長陳(沖)表示，政府應提早布局「疫後」數位時代的新金融情勢，著眼未來，勿再為眼前疫情所局限，才是數位社會真正的超前部署。

陳(沖)表示，看到歐盟推出符合GDPR的數位身分皮夾，猛然一驚，我們又在看別人的車尾燈嗎？由於這項宣示，是緊接6月2日歐洲央行CBDC報告之後出爐，國外媒體報導往往強調Wallet，中文翻譯也譯為錢包，其實如譯為皮夾，可能較為接近原構想的旨意(Wallet內容多樣，不只是錢)。

歐盟的宣布，主要是一項數位身分(Digital Identity)的框架，旨在為人民、企業提供數位身分，以證明各種個人屬性(例如綁定駕照、文憑、銀行帳戶、報稅，甚至醫療病歷等)，運用廣泛，可結合各種公私服務，既不限於與金錢有關，譯為皮夾，應比譯為錢包為宜。歐盟強調，這一「數位身分皮夾」將允許所有歐洲民眾，得在無需使用私人身分證明，或在不必要提供個資情況下，使用各種線上服務。最重要的是，這一數位身分皮夾，符合歐洲個資保護規定(GDPR)，歐洲人可完全追蹤、掌控其所分享的數據去處，也可以剔除不願納入皮夾的個資。而且，歐盟執委會希望這項數位身分皮夾能在2022年9月正式上路。

陳(沖)指出，我們平常苦於各種憑證的提供，例如自然人憑證、金融憑證、工商憑證、健保卡、數位身分證(擬議中)等，功能又都很陽春；疫情來臨時又有實聯制、台北通、1922簡訊實聯、QR code掃描等，一時無所適從，是不是有點煩惱？如果請歐盟Thierry Breton來諮詢，可能就有答案。Breton是歐盟負責數位政策的執行委員，他在接受金融時報(Financial Times)訪問時說得傳神，The new digital ID will give every European the keys to their digital twin，甚麼是數位雙胞胎？典雅的說法，就是「數位分身」，每個人有個全功能的數位分身(或數位身分證)，還煩甚麼報稅憑證？還談甚麼實聯制？

陳(沖)強調，四年前說Made in Future，現在恐怕要說Made in Now，台灣再不快點，就要Made in Past了，當然也不能急就章，歐盟也認知，EU citizens not only expect a high level of security but also convenience….where they need official identification.，要安全，也要便捷的數位分身。