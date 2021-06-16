一名張姓男子2019年在桃園市一處，因停車問題與另名田姓女子起衝突，張男怒嗆其「婊子」等語，田女一氣之下怒報警提告。案經桃園地院審理，張男因違反公然侮辱罪，處罰金5000元，如易服勞役，以新台幣1000元折算一日。

判決書指出，張姓男子2019年11月16日晚間，於桃園市一處前，與田女發生停車問題，兩人爭執過程中，張男竟開口辱罵田女「婊子」等語，使田女深感難堪，便報警提告，全案才曝光。

張男在問訊過程中不認有公然侮辱行為，辯稱他的母語是英文，要罵也不會只罵一次，不是對田女罵等語；檢察官勘驗相關證據發覺，張男的確有辱罵該言詞，判定其說詞是為卸責，犯行確定，並向桃園地院聲請簡易判決。

桃園地院法官認為，張男僅因停車問題就恣意公然謾罵田女，已對其人格、名譽以及社會評價造成侵害，實在不可取，考量其犯後否認犯行，衡量其為大學畢業之教育程度、擔任業務、家庭經濟狀況小康等，依公然侮辱罪處以罰金5000元，如易服勞役，以新台幣1000元折算一日。可上訴。

刑法第309條第1項明訂，公然侮辱人者，處拘役或9000元以下罰金；以強暴犯前項之罪者，處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。