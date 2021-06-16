英國演員伊莉莎白赫莉（Elizabeth Hurley）今年56歲的她，擁有火辣的身材曲線，令許多人看不出她的實際年齡，在她的個人臉書擁有208萬粉絲追蹤，經常在社群上與粉絲分享日常生活。日前（14日）伊莉莎白赫莉在她IG分享生活照片，大方曬出火辣的好身材，引起許多網友的討論。

可看到伊莉莎白赫莉（Elizabeth Hurley穿著一件淡黃色的連身洋裝，展現陽光般的笑容，而若隱若現的衣服也透出她完美的身材，在一連串的五連拍照片中，貼身的洋裝似乎也讓她激凸了，但她依舊展現自信，以完美的Model形態，頂著大波浪長髮，並配戴一條項鍊，來吸引不少網友的目光，直呼：「你將我提升到另外一個層次了！」

上月伊莉莎白赫莉（Elizabeth Hurley）在室內po出一張火辣身材，拿著一支白色手機，並對著鏡頭自拍微笑，她戴著咖啡色的墨鏡，穿著一身黑色比基尼，展現相當豐滿北半球，並露出火辣的事業線，也能見到身體的膚質保養相當健康。日前伊莉莎白赫莉曬出與兒子同框的畫面，並祝福兒子：「我可愛的兒子！祝你19歲生日快樂！」畫面中兒子摟著媽媽的腰部，親子互動相當自在。

許多網友在底下留言表示：「妳看起來好漂亮！」、「你永遠不會變老」、「這一件洋裝非常好看！」、「這個微笑好可愛」、「你的胸型保養得真完美！」、「從來沒有看到這個漂亮的兒子和媽媽！」、「生日快樂喔」、「這個畫面好甜蜜！」