46歲藝人賈永婕募資9234萬購買342台「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），親自配送到各大醫院，暖舉感動社會大眾，卻被部分政論節目拿來說嘴，讓她坦言：「其實我有一點難過，是不是我這樣反而讓台灣又開始有一點分裂了？」但她沒因此停下腳步，繼續將資源往南送，不過多日的疲勞確實消耗不少體力，賈永婕昨晚（15日）發文表示：「今天我真的有一點累了！」

賈永婕這幾天馬不停蹄的持續送暖，15日將100份愛心便當和紅豆餅送至馬偕醫院，獲得護理師們的熱情加油聲，她窩心的表示：「我的天啊！也太暖心了！對就是要這樣我們都是神隊友！」送完便當後，繼續接下來的行程，「今天我們機器開始漸漸往南部送」一行人殺到部立桃園醫院送10台HFNC、部立新屋醫院4台、桃園榮總7台、羅東博愛醫院5台、陽大附醫5台，她感謝司機大哥協助送貨，使過程更加順利。

經過數日的來回奔波，賈永婕晚間發文坦承：「好吧我不得不承認鐵人也有累累的時候，今天我真的有一點累了！我會乖，早一點睡覺養足體力，充完電，明天繼續加油吧！」宜蘭縣長林姿妙特地留言打氣：「謝謝永婕和所有的善心捐贈者，姿妙代表宜蘭鄉親致上感謝，抗疫這段時間因為有你們的無私奉獻與支持，讓我們更有信心和力量對抗疫病，大家齊心抗疫，加油！」

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922