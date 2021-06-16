太空人聶海勝、劉伯明、湯洪波將於17日9時22分，乘神舟十二號載人飛船前往太空站天和核心艙。按計畫，他們將天上駐留長達三個月。他們3人在太空裡將如何生活呢？

根據中國載人航天工程辦公室發佈的消息，當2021年中國開始建造太空站時，為了提高太空人太空生活的「舒適度」，設計師們為太空人預留了相對充裕的生活環境，艙內活動空間從「天宮一號」的15立方公尺提升到了現在的110立方公尺。

中國太空站本著「人性化」的設計理念，分別設置了生活區和工作區。生活區內有獨立的睡眠區、衛生區、鍛鍊區，還配有太空廚房及用餐區。在設計上最大程度考慮到私密性和便利性，極大地提高了太空人的太空生活品質。

在太空中，太空人也能實現「睡覺自由」，能夠享受獨立的睡眠區，確保睡覺不受干擾。雖然依然要把自己「裝進睡袋」，但已經實現了從「站睡」到「躺睡」的變革了。獨立的睡眠區能夠讓航天員更放鬆，享受相對高質量的睡眠，讓他們的太空工作和生活更加「元氣滿滿」。

太空人雖然不能享受和地球上一樣的淋浴和泡澡，但每個人都能夠在一個「包裹式淋浴間」里，手持噴槍，把自己擦拭乾淨，最大程度上解決了個人衛生問題。

除此之外，隨著10多年來中國無線通信和物聯網技術的不斷飛躍，設計師在之前的總體設計方案上不斷升級，採用全新的訊息技術，讓中國太空站有了「移動WiFi」，並創造了一個智慧家居生活空間。

在中國太空站裡，設計師們給每一個太空人準備了一個手持終端設備，太空人可以根據個人需求，使用APP調節艙內照明環境，睡眠模式、工作模式、運動模式……不同的艙內燈光，能夠調節太空人的情緒，避免長時間處於單調的環境所帶來的不適。

僅僅就艙內燈光環境和溫度環境，設計師就進行了多次體驗，反覆驗證和調整，盡最大可能讓長時間駐留太空的太空人有舒適的生活感受。

在以往的載人航天活動中，天地通話是「傳統項目」。在中國太空站運行中，設計師會給航天員預留一條私密語音通道，太空人可以在這裡和家人打電話「說悄悄話」，分享自己在太空生活的心情。

平時，太空人都帶著（骨傳導）耳機，艙內的WiFi可以方便他們在站上各個艙段相互通話，而且他們在任何位置上也都可以與地面通話。

根據國際同業的經驗，太空人在太空中有相當一部分工作是進行艙內組裝和維修，也就是說，完成太空站的建造任務，以及保持太空站十幾年的運行，有很多組裝和維護維修工作需要太空人在太空中獨立完成，其中有一些甚至需要出艙，在艙外完成。

單算核心艙，上面就有1243台設備，它們的很多組裝工作都需要太空人在天上手工完成。此外，還有一系列出艙活動，太空人在太空中的工作絕對十分忙碌。

為了讓太空人的維修和組裝工作能夠更加準確、高效地完成，設計師們在「防差錯設計」上下了不少功夫、想了不少辦法，從標誌、顏色、外形等方面對要維修組裝的設備、線纜和插頭採取了一些措施，確保太空人在太空操作時「不看錯、不誤操作」。

上天無小事。太空站建造和營運的每分每秒，都有地面工作人員密切關注。不僅如此，地面還有一個和天上一模一樣的空間站，就是為了確保在遇到突發情況時，地面人員能夠根據模擬太空站的實際情況，給太空中的太空人提供強有力的地面支持。