配合中央流行疫情指揮中心日前宣布全國疫情警戒提升至第三級，環保署表示，今年第1期（1月～6月）水污染防治費申報繳費期限，從今年7月底延長至10月底，提供徵收對象較為充裕的申繳作業期間。

環保署指出，水污費的徵收對象包括水污染防治法列管之事業、工業區專用污水下水道系統、其他指定地區或場所專用污水下水道系統等，總共有1.13萬家業者，水污費每半年繳納一次，依規定要在7月底前完成申報繳納。

考量現階段國內疫情尚未降溫，為落實遵循配合疫情警戒管制措施，業者可能無法如期於7月底前完成水污費申繳作業。因此，調整今年第1期水污費申報及繳納作業期間為7月1日至10月31日，同時提醒業者應於上述期間內上網申報及繳費，以維護自身權益。

水污費徵收係法定應辦事項，徵收的費用均專款專用於水污染防治工作，以保護及提升水體水質，改善生活環境。在配合防疫政策的同時，請留意於期限內完成申繳作業。