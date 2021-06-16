一名有酒駕前科家，住桃園的潘姓男子，今年4月29日駕車行經桃園中正路時因違規紅燈迴轉遭兩名員警當場攔下盤查，潘男不僅拒絕盤查，還當場辱罵兩名員警「到時候不要生兒子沒屁眼」，員警蒐證後依妨害公務現行犯逮捕送辦；桃園地方法院認為，潘有暗諷警察「所生的孩子將先天性無肛症」、「絕子絕孫」之意，依侮辱公務員罪判他有期徒刑2月，可上訴。

根據判決書記載，潘男曾因公共危險案件，經臺灣基隆地方法院以105 年度 基交簡字第771 號判決判處有期徒刑2 月確定卻仍不知悔改，於110 年4 月29日晚間11時20分許，駕車在桃園市桃園區中正路與民光路口違規紅迴轉，遭桃園市政府警察局桃園分局埔子派出所警員鍾姓、高姓攔檢盤查。

但潘男下車後，竟因而心生不滿，基於侮辱公務員之犯意，當場以「到時候不要生兒子沒屁眼」（台語）等語辱罵在場兩名員警，足以貶抑鍾德明、高肇欽之人格評價。

法院根據警方蒐證影像，查出潘男辱罵「到時候不要生兒子沒屁眼」之詞，具有貶低及輕蔑之意，含有暗諷兩名員警「做了缺德事，其等所生孩子將得到先 天性無肛症，為畸形兒」，更意指其等「絕子絕孫」之意，足以貶損兩名員警名譽、人格及社會評價之侮辱性言論。

法官也認為，員警於桃園市桃園區中正路與民光路之交岔路口欄停潘男，該交 岔路口係不特定人得以自由進出，若有人經過時，均可能見聞潘男對員警侮辱性言論。

法院審理後，法官審酌潘男無視路口交通號誌顯示為紅燈，隨意闖越紅燈迴轉，而遭員警攔停，卻不知反省自己違規再先之行為，竟在員警依法執行職務時，心生不滿，以侮辱性言語辱罵在場員警，除造成員警2 人名譽、人格及社會評價受損外，更顯見其無視公權力之執行、法治觀念顯然甚為薄弱，依侮辱公務員罪判他有期徒刑2月，可上訴。