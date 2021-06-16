周女氏坦言，這次生產沒人陪伴是孤獨的，她感謝中山附醫全體醫療人員給予她滿滿關懷與愛，讓無助的她有勇氣面對。（中山附醫提供）

新北勇媽疫中產女 解隔離與女娃團圓迎新生

在醫護員歡唱「生日快樂」樂聲中，6月1日確診併發重症緊急剖婦生產的新北周姓婦人產後15日陽轉陰，就在今天（16日）媽媽終於見到寶寶要出院返家；中山醫學大學附設醫院也透過直播為這為勇媽辦慶生以及歡送會，她也用沙啞聲音，表達感謝，並坦言，這次生產沒家人陪伴是孤獨的，感謝醫療團隊陪她挺過。

新北這名38歲媽媽，先生等一家多人確診，懷孕34週的她原本在南投的集中檢疫所隔離，5月31日突出現呼吸衰竭被轉至中山附醫搶救，並在隔日緊急剖婦產，考量在負壓隔離病房手術要減少寶寶、醫護曝露，婦科權威陳進典只帶一名助手在26分鐘內完成麻醉與剖腹生產手術。

早產4週的新生兒經3次新冠病毒檢驗均為陰性，確認未垂直感染。中山附醫兒童部醫師李英齊指出，寶寶因早產曾出現呼吸窘迫、血氧不足，但經細心照顧，目前寶寶已從出生時2600公克增重到2900公克，進食與神經反應都不錯。

而術後媽媽仍因呼吸衰竭插管，中山附醫護理部護理長表示，在使用呼吸器期間，產婦清醒後第一件事情是請求醫療團隊給予寶寶的照片，期間新生兒護理師們不斷拍寶寶照片或用視訊讓媽媽一解與女隔離相思之苦。

而在重症醫護團隊努力和產婦堅強的求生意志下，其肺炎病情逐漸好轉，於7日後拔管自主呼吸，且在連續三次的採檢後，終於昨天（15日）確認已無病毒存在的反應，中山附醫醫護團隊依規定通報衛生主管機關後解除產婦的隔離措施，媽媽也終於可以和寶貝團圓，而中山附醫也在16上午為媽媽慶生，更獻上醫療團隊製作「為母則強」卡片，要讓周女氏帶回紀念這疫情中驚奇的生命之旅。

因為長時間插管周女氏喉嚨沙啞表示，這次生產沒人陪伴是孤獨的，她感謝中山附醫全體醫療人員給予她滿滿關懷與愛，讓無助的她有勇氣面對。

中山附醫院總院長蔡明哲總院長表示，為母則強，周女氏很勇敢一個人獨自簽下手術同意書，讓醫療團隊相當欽佩，希望這名媽媽求生意志堅強成功康復的病例可以鼓舞在疫情陰影下的苦悶人心。