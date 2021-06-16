【旅奇傳媒/編輯部報導】因應近期疫情升溫，煙波國際觀光集團即日起至8月31日於旗下六館飯店推出中西主廚聯手研製的星級外帶餐點，讓民眾在家防疫的同時也能大啖煙波主廚的精湛手藝！

此外，為增加買氣、鼓勵民眾宅在家認真防疫，即日起至7月31日加碼「外帶星級餐點集點活動」，凡消費煙波外帶餐點滿200元即可獲得點數一點、滿400元獲得兩點，以此類推，點數可跨館累積，享受美食不設限！點數累積十點以上，即可兌換煙波集團各館別之餐券、住宿券等豪禮，最大禮祭出才於今年春季開幕的煙波花蓮太魯閣價值數萬元住宿券，數量有限，兌完為止！

煙波新竹都會館推出三款可外帶的星級餐盒。 圖：煙波國際觀光集團╱提供

煙波新竹湖濱館–醉月樓為新竹中餐廳經典指標，此次由醉月樓當家主廚操刀，打造集結中粵料理精髓之四人闔家歡餐，不管是彈嫩吮指的蜜汁咕咾肉、鹹香下飯的避風塘海刺蝦，或是窩窩頭煸四季豆、櫻桃鴨皇黃金飯，道道皆美味。另也同步推出中、西、日式各三款異國餐盒，老饕必嚐的「極品櫻桃鴨」中式餐盒，選用細嫩且油脂均勻分佈的櫻桃鴨肉，烹調後帶著皮脆、肥而不膩的口感，搭配糖醋魚、照燒雞、避風塘炒蝦三種副主菜任選，讓老饕盡享吮指美味。

煙波新竹都會館–經典牛排館推出三款直火海陸美饌外帶餐盒：燒烤菲力乳酪沙拉佐油醋醬選用厚度適中的4oz菲力烹調，入口軟嫩、肉味滿溢！

煙波台南館–隱糧主廚承襲義式傳統料理手法，即日起外帶全品項披薩享8折優惠！ 圖：煙波國際觀光集團╱提供

煙波台南館–隱糧的義式風味料理，則推出道地義式手工披薩，以傳統義式技法演繹專屬府城人文風土的義式西餐風貌。即日起外帶全品項披薩獨享8折優惠，另推出限時外帶披薩加價購組合餐，炸物飲品、沙拉湯品任你挑選！

煙波花蓮館-慕拉西餐廳推出三款外帶餐盒。 圖：煙波國際觀光集團╱提供

最美麗的後山煙波花蓮館–慕拉西餐廳主廚則推出三款外帶餐盒，醬燒雞腿酥脆焦香，搭配醬油的甘甜鹹味，風味湛香；秘製豬扒佐以特製醬汁大火爆炒，紮實香氣讓人食指大動；鬼馬牛肉將柔嫩的牛肉加入酥脆油條提升口感層次，搭配相得益彰。三款主餐皆含飽足感十足的蝦仁炒飯及主廚季節湯品，CP值超高！

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