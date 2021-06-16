【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光局每年舉辦「台灣好湯」活動行銷全台灣的溫泉區，2021年度於行銷系列活動中，除了舉辦全區啟動儀式、溫泉講座、結合超商購物抽獎等線上線下活動外，還舉辦台灣溫泉界最高榮耀「金泉獎」評比活動。

▲台灣好湯第二屆金泉獎得獎名單。 圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處╱提供

本次「金泉獎」最大獎「十泉十美獎」經過激烈競爭的民眾票選及專家評審後，分別由礁溪、泰安、金山萬里溫泉區取得前3名，「十泉十美獎」是集合所有項目綜合評分的獎項，而此次得獎的溫泉區除了民眾票選加持外，在各項分數中都獲得評審一致好評。 票選與評比過程中，各溫泉區皆使出渾身解數進行拉票，連地方政府也一同強力行銷在地溫泉，以致今年競爭空前激烈，從空間設計質感、服務流程，到餐飲規劃、週邊旅遊，各個溫泉區都展現了屬於各自的特色和文化。

▲金山萬里溫泉區。 圖：交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處╱提供

經過全國民眾投票以及評審專家實地訪查評鑑，選出了十泉十美獎、最佳新創獎、CP值大獎、觀光友善環境獎、最佳旅遊推薦獎、人潮滿滿獎、貼心服務獎等7個獎項，金泉獎頒獎典禮因配合防疫措施決定取消辦理，透過台灣好湯粉絲專頁及網站公布得獎名單。 2月開始進行的金泉獎網路投票，延續至4、5月的專家現地評選，全台各溫泉區皆積極參與評比活動，展現出各區地方政府與業者的凝聚力，來為自身取得獎項殊榮，更藉此推廣台灣溫泉觀光。

▲礁溪溫泉區。 圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處╱提供

產業串聯最具特色的「最佳新創獎」獲獎的是礁溪、烏來、大坑；旅遊附加價值最佳的「CP值大獎」由泰安、瑞穗、寶來不老獲得；提供遊客所需設備最完善的「觀光友善環境獎」由關子嶺、知本、東埔得獎；遊程設計豐富多元的「最佳旅遊推薦獎」由北港溪、埔里、烏日獲獎；用心規劃多種文化特色活動的「人潮滿滿獎」由金山萬里、谷關、四重溪奪得；最後親切友善服務的「貼心服務獎」則由新北投、內灣尖石、安通贏得獎項。

▲泰安溫泉區。 圖：苗栗縣政府文化觀光局╱提供

每個得獎的溫泉區，皆有各自豐富精彩且獨特的觀光魅力，除了優質的溫泉泉質和設施外，得天獨厚的自然環境、歷史悠久的泡湯文化、創新的旅遊行程、著名的周邊旅遊景點與活動、特色伴手禮與在地美食，都是各個溫泉區步步耕耘、用心經營的最佳成果，值得所有遊客尋幽訪勝。

交通部觀光局局長張錫聰表示，台灣因地處板塊交界處，擁有豐富且多樣的溫泉資源，從碳酸氫鈉泉、硫磺泉、到泥漿溫泉等，北、中、南、東溫泉各有千秋，現今因Covid-19疫情影響，民眾應遵守中央疫情指揮中心的防疫政策，避免不必要的外出，等到疫情趨緩後，大家再與親朋好友一同出門旅遊享受台灣好湯，並期盼未來在政府與業者的共同合作之下，一同推動和行銷全台各地優質溫泉，觀光局也會持續推動臺灣的溫泉觀光，並將台灣好湯推廣至國際市場。

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