【旅奇傳媒/編輯部整理】在家防疫也要享米其林美食！香格里拉台北遠東國際大飯店自疫情升溫以來，週週推出療癒新菜與全民一同抗疫。連續三年獲得米其林餐盤推薦的香宮粵菜餐廳因應再延長的三級警戒，推出升級版的「香宮到你家」系列佳餚，台北市內專人免費送到府，並加入饕客引頸期盼的香宮烤鴨、海陸豪華美饌，更可加價一千元享生日蛋糕與氣泡酒一瓶，在家慶生也有儀式感！

烤鴨經典餐

烤鴨控必點的烤鴨經典餐包含烤鴨三吃以及香蔥金銀蒜粉絲蒸鮮鮑魚、黑松露醬海鮮炒飯和蒜蓉炒食蔬，適合闔家四人分享。烤鴨三吃中的第一食是最經典的片皮鴨配捲餅，Ｑ彈的手工捲餅包上色澤油亮、皮脆肉多汁的片皮鴨和爽脆的青綠色蔥段與黃瓜絲，再沾上一點白糖與主廚特製烤鴨醬，蔚為香宮獨有吃法；第二食是蹄香生菜片鴨鬆，切丁後的鴨肉與多種蔬菜拌炒，鑊氣加上醬香，令人食指大動，再搭配新鮮生菜，滿嘴鴨香撲鼻而來；第三食為時菜豆腐鴨湯，以大火慢煮的鴨骨湯，喝起來香醇鮮美，鴨肉嫩而不柴，配上大白菜，美味又滋補養生。

▲經典烤鴨。 圖：香格里拉台北遠東國際大飯店╱提供

海鮮歡享餐

海鮮歡享餐包括以下六道美饌：鮮鮑魚雙棗燉雞湯、薑蔥牛油波士頓龍蝦、鳳梨彩椒咕嚕肉蝦球、XO醬野菌蘆筍炒海斑球、香宮招牌炒飯以及蒜蓉炒食蔬。其中特別推薦薑蔥牛油波士頓龍蝦，海鮮控最愛肉質Q彈鮮美的波士頓活龍蝦，龍蝦切塊後即裹上一層薄薄的牛油，接著將薑、蔥爆香後，將龍蝦下鍋煨煮。火候與時間是這道菜的美味關鍵，薑蔥提味讓活龍蝦更加鮮甜美味，適合闔家享用的海鮮極品。

▲XO醬野菌白蘆筍炒海班球。 圖：香格里拉台北遠東國際大飯店╱提供

海陸豪華餐

海陸豪華餐包含六道美饌：高湯北菇嚮螺燉雞、起司牛油焗波士頓龍蝦（兩隻）、香蔥金銀蒜蒸鮮鮑魚（四顆）、慢煮濃肉汁澳洲和牛面頰肉、金柱蝦腰蛋白香炒飯以及百合彩椒田園蔬。其中香辣蘆筍美國牛柳粒是香宮何競業主廚的得意之作，曾於香港旅遊發展局舉辦的美食之最大賞中獲得牛肉組金獎。牛肉在中餐的處理十分考驗掌握火候的功力，主廚不僅火候控制得宜，鑊氣十足，精準呈現肉質外香內嫩。

▲香辣蘆筍美國牛柳粒。 圖：香格里拉台北遠東國際大飯店╱提供

海陸極品餐

這套海陸極品餐，同時滿足饕客對烤鴨與海鮮料理的想望！一共五道海陸佳餚，包含鮮鮑魚蟲草花花旗蔘燉雞湯、上湯牛油波士頓龍蝦兩隻、慢煮濃肉汁澳洲和牛面頰肉、香宮烤鴨三吃和黑松露海鮮炒飯。這套海陸極品餐不但盡享前述各項套餐的經典料理，也在湯品上做出了變化。

▲慢煮濃肉汁澳洲和牛面頰肉。 圖：香格里拉台北遠東國際大飯店╱提供

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