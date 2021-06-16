台灣疫情爆發後，第一線醫護人員工作量遽增。一名在北巿聯醫和平院區專責病房工作的護理師表示，從雙北升至三級警戒那一天起，就不知道什麼叫做自由，每天關在醫院裡照顧病患，但有的病人卻把病房的呼叫鈴當作服務鈴，按鈴要求醫護幫忙刷馬桶，她直言「有些病人出院時我只會覺得『你終於滾出去了』」，感嘆不少民眾只是口中喊著挺醫護。

該名護理師昨（15）日於臉書社團《靠北登山大小事》透露，從雙北升級三級警戒起，與家人就不知道什麼叫做自由，孩子1個月足不出戶，先生也因為她工作關係，一個月只出門採買3次。

她直言 三級警戒很多措施都不完善，超市及傳統市場滿滿的人潮，政府不僅沒有超前部署還落後很多，「真的是將帥無能累死三軍」。每天被關在醫院裡值勤，大家都會竭盡所能照顧病患，但某些病患把病房裡的呼叫鈴當服務鈴，曾經有同事因為沒有按照病患的吩咐去刷馬桶而投訴1922，「就算投訴1922，我也只會給你一支刷子，叫你自己看著辦，這就是你們所謂的人權和自由？」

她有感而發說，很多病患痊癒出院時，真心很替其感到高興，也有些人出院後「我只會覺得『你終於滾出去了』」，災難下人性無所遁形，挺醫護這句話不是臉書換大頭貼、嘴巴說說就行。

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