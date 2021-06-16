台北市85歲以上、65歲以上原住民長者15日開放接種AZ疫苗，有不少長者頂著大太陽排隊1、2小時等待，市長柯文哲前往信義國中接種站視察時遭嗆，「不要讓老人家罰站」，柯則質疑，認為民眾的「習慣改不掉」。對此，台北市議員許家蓓怒批，這樣的發言讓人心寒，沒事先規劃竟還把問題推給「太早排隊」。

長者開打疫苗挨批亂，許家蓓昨在臉書指出，疫苗開打首日，許多接種站外大排長龍 ，但柯市長卻說，「早來排隊幹什麼？」這樣的發言讓人心寒。

另有民眾反映，接種站金玉其外敗絮其中，許家蓓坦言「沒錯」，室內有冷氣、有位子、有社交距離，但室外有長輩頂著大太陽排隊，有些地方室外更沒遮陽，也沒有能夠稍坐休息的地方，如果是年輕人，能夠體諒要站著排隊，但要高齡85歲以上，甚至有慢性病的長輩這麼做，卻把問題推給「太早來排隊」，還說「習慣改不掉」，真的是如此嗎？

台北市85歲以上、65歲以上原住民長者15日開放接種AZ疫苗，不少人都提早到場等待。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

許家蓓指出，市府預約系統禮拜六（12日）才上線，民眾預約時根本不知道確切時間，然後市府要醫院診所用簡訊或電話通知，也因為系統太晚上線，讓醫院診所人員，還有辛苦的里長、里幹事等整個民政系統犧牲三天的連假，幫忙發通知單、教長輩用網路、傳簡訊一個一個通知，她質疑，這種情況是市長口中「亞洲先進城市」該有的準備嗎？況且如果市府早知長輩可能會提早排隊，為什麼沒有先針對排隊動線做規劃？而是事後扯說太早排隊。

接下來幾天都還會陸續打疫苗，柯文哲也坦言預約系統還要再改善，許家蓓希望市府團隊必須盡快檢討優化動線，接種點外也能夠評估設置休息區，讓長輩能夠在陰涼處等待接種。