本土新冠肺炎疫情嚴峻，疫苗到貨數量嚴重短缺，政府寄望國產疫苗7月底能開打，但國產疫苗未進行三期臨床實驗，且民眾對於國產疫苗通過緊急使用授權（EUA）、取得國際認證仍有疑慮，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、幹事長蔡壁如今要求衛福部，應說明緊急使用授權標準，並呼籲國產疫苗做完三期試驗前不應做為主力疫苗施打，政府切莫為了押寶國產疫苗，拿全體國人作為賭注。

國產高端疫苗昨天公告，已向衛福部食藥署申請EUA，而食藥署日前訂定國產疫苗緊急授權條件，其中將以「免疫橋接來取代三期臨床」，邱臣遠質疑，對比BNT、莫德納及AZ疫苗，皆是在完成第三期期中試驗發表後才取得EUA，國產疫苗廠用「免疫橋接」來取代三期臨床試驗，如何證實有效與安全？

邱臣遠進一步表示，BNT、莫德納及AZ疫苗在三期試驗人數都超過一萬人，而「免疫橋接」僅200人，真能取代三期臨床試驗嗎？何況現在WHO也還在討論免疫橋接的可行性，至今沒有結論，如果真的通過EUA，民眾敢打嗎？

邱臣遠說，除了歐盟已開始施行疫苗護照，南韓、日本、中國與東協等也都積極和各國洽談互相承認疫苗護照事宜。政府應清楚說明國產疫苗若用免疫橋接的方式取得EUA，將來要如何跟其他國家談疫苗護照；若其他國家不承認國產疫苗的有效性，等於打了疫苗也出不了國，對企業將會造成嚴重打擊。

蔡壁如說，即使國產疫苗能以免疫橋接的方式推估其保護力，但終究沒有進行三期試驗以證明其效力，政府不應誤導民眾，將國產疫苗和進行三期臨床試驗才取得EUA的輝瑞BNT、莫德納、AZ等，當作有同樣保護力的疫苗。

「政府不應急著將國產疫苗做為主力疫苗施打」，蔡壁如認為，政府應該採取「國際疫苗為主，國產疫苗為輔」雙軌並進方式，將國產疫苗當作告急時的「救援投手」，一方面繼續完成國產疫苗的三期試驗，一方面取得更多已證實有效的國際疫苗以平衡風險。

民眾黨團提出3個訴求請執政黨具體回應，包括採購國際疫苗跟支持國產疫苗並不衝突，政府應結合各界力量，透過多元管道來取的足量的疫苗；政府不能剝奪國人選擇疫苗的權力；協助國產疫苗盡速取得國際認證。