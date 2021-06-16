大陸「貨運版Uber」滿幫美國時間15日表示，其在美國的首次公開發行（IPO）的目標超過估值200億美元，成為今年在紐約又一樁引人注目的中資企業上市案。

路透報導，滿幫稱，將以每單位17至19美元的價格發行8,250萬份美國存託股份（ADS）。每份ADS代表20股A類普通股。

根據數據提供商路孚特的數據，按價格區間最高端計算，滿幫有望從IPO中籌集多達15.7億美元，這將使其成為今年迄今中國公司在美國規模最大的上市案。中國電子煙公司霧芯科技在1月份的美國IPO中籌集了14億美元。

不過未來幾週，中國最大的叫車公司滴滴出行啟動IPO時，上述數字將會相形見絀，因為滴滴出行有望成為今年全球最大IPO。路透此前報導，滴滴出行可能通過IPO籌集多達100億美元。

根據路孚特的數據，今年到目前為止，中資企業已經在美國融資58.2億美元。

2017年，江蘇滿運軟體科技有限公司（運滿滿）與貴陽貨車幫科技有限公司（貨車幫）聯合宣布戰略合併，共同成立滿幫集團。前阿里巴巴高管張暉擔任集團CEO。

滿幫集團為司機、卡車所有人及他們共同的客戶群提供互聯平台。根據該公司委託灼識諮詢（China Insights Consultancy）的研究，按總交易額計算，滿幫去年是全球最大的數位貨運平台。

據路透去年11月報導，滿幫集團經過最新一輪融資17億美元之後，估值達到近120億美元。該輪投資由日本軟銀的願景基金、紅杉資本、Permira和富達國際（Fidelity）牽頭。

科技巨頭騰訊也是該公司的股東之一。

摩根士丹利、中金和高盛等是滿幫在紐約IPO的承銷商。該公司計劃在紐約證券交易所上市，股票代碼為「YMM」。