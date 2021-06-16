端午過後，天氣更為炎熱，用電量也將比上周增加。台電預估15日尖峰用電量上看3,750萬瓩，最大供電能力4,136.3萬瓩．備轉容量率10.30%，亮出供電充裕，系統供電餘裕充足。

氣象局指出，16日至17日兩天受西南風影響，臺灣南部地區有短暫陣雨或雷雨，中部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後東北部、東部地區及北部山區有零星短暫雷陣雨。

台電預估，16日最高用電3,750萬瓩，尖峰使用率約90%，預估最高用電時段13:00至16:00點之間，最大供電能力4,136.3萬瓩，預估預估尖峰備轉容量有386.3萬瓩，備轉容量率10.30%，亮出供電穩定綠燈。

回顧15日用電狀況，受到高溫炎熱與民眾在家辦公、學生在家上課影響，讓用電量再度攀高，台電表示，15日最高用電量發生在14時09分達到3721.7萬瓩，創歷年6月份用電量最高紀錄，備轉容量約375萬瓩，備轉容量率約10.08%。