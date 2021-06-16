美國財政部當地時間15日公布國際資本流動報告（TIC）顯示，中國連續2個月減持美國國債。中國在4月底持有1.096兆美元美國國庫券，3月底為1.1兆美元，減幅為43億美元。

今年2月時，中國大陸所持美債曾創19個月高位，且當時連續四個月增持美債，創2017年以來最長連增月數。

日本仍然是美國第一大債主，4月底持債規模為1.276兆美元，3月底為1.24兆美元。2019年6月起，日本的美債持倉規模自2017年5月以來首次超越中國，晉升為第一位。

整體計算，外資於4月底持有的美國國庫券金額為7.07兆美元，高於前一個月的7.028兆美元。

4月份，外國人淨買入美國國債496億美元，淨買入美國公司債務101億美元，淨買入美國機構債務468億美元，但外國人淨賣出美股133億美元。金融博客Zerohedge稱，這是外國人自2020年4月以來、即一年以來首次淨出售美國股票，也是2019年8月以來最大的淨拋售幅度。