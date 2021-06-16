秘魯左翼候選人卡斯蒂約今天宣布贏得總統大選，在經歷了冗長的計票過程後，他以些微的領先優勢險勝對手，但右派民粹代表藤森惠子堅不認輸，矢言挑戰選舉結果。

路透社報導，51歲的卡斯蒂約（Pedro Castillo）以4萬4058票的差距擊敗藤森惠子（Keiko Fujimori）。藤森惠子質疑大選存在舞弊並要求選舉當局作廢部分選票，但她幾乎沒有提出證據。

秘魯本月6日舉行總統大選決選投票，選舉當局尚未正式公布結果，不過卡斯蒂約已在推特宣布勝利。

卡斯蒂約寫道「一個新時代已經揭開序幕」，搭配一張自己高舉雙臂的照片，上頭以巨大字體寫著「總統」，以及他的競選口號「富國不再有窮人」。

他也更新了推特的個人簡介，加上一行「秘魯總統當選人（2021-2026）」。

這位前教師的突然崛起，震驚了政界與商界菁英，而他計劃對秘魯經濟命脈的礦業大幅加稅，也可能對這個全球第2大產銅國帶來重大影響。

藤森惠子今天在利馬市中心的集會上向支持者發表演說，承諾她將繼續奮鬥，「捍衛秘魯的民主」。

她說：「選舉結果已在今天出爐，沒錯，是秘魯全國選舉程序辦公室（ONPE）的計票結果，但最重要的事情是清點票箱。」「是的，我們相信當局，但我們更相信選民的意願。」

46歲的藤森惠子是秘魯前總統藤森謙也（Alberto Fujimori）之女，藤森謙也因數起刑事案件在獄中服刑。

卡斯蒂約所屬的「自由秘魯黨」（Free Peru party）否認選舉舞弊等指控，利馬的國際觀察員也表示這場選舉公開透明。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思(示其)）1100616