摩根士丹利(Morgan Stanley)分析師預估，數位歐元的推出可能會吸走歐元區銀行存款的8%；而在歐元區19國中的較小國家，數位歐元的使用比例可能會更高。

歐洲央行預計在未來幾個月加快數位歐元的研擬進度，儘管距離正式推出可能還需要數年時間，但經濟學家已經在研究潛在影響。

目前全球九成央行都在研究數位貨幣，一個關鍵問題是它們是否會蠶食大銀行帳戶的資金。摩根士丹利分析師表示，估算歐元區15歲以上公民會將3000歐元(約3637美元)轉入由歐洲央行控制的「數位錢包」。歐洲央行一些政策制定者已經將這一數額作為理論上的上限。大摩表示，理論上，這可能使歐元區銀行存款減少了8730億歐元。

歐元區銀行的平均貸款存款比率(LDR)會從97%增加到105%，但銀行總體上幾乎不會注意到這些，因為2019年的LDR也曾升至105%。

在例如拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞和希臘等國家，公民將3000歐元存款轉為數位歐元，這在理論上相當於占存款總額的17~30%，以及占家庭存款總額的22~51%。

不過轉移如此大比例的銀行存款是不太可能的；假設人們不願意將超過12%的存款轉入數位歐元存款，那麼即使在希臘，對銀行存款總額的影響不會超過10%。

不過認為平均影響8%存款的人們，則被視為是過於保守。