金融業員工確診人數累計超過90人，各金控及銀行除強化各項防疫措施，近期亦紛紛加碼員工關懷及保護措施。遠東銀(2845)雖發展數位金融服務有成、目前離櫃率已達94.4％，仍決定在既有員工團體醫療險外，再加保法定傳染病健康險，為員工建構安心防護網。

遠銀2021年以來獲利狀況回穩，前5月自結合併稅前淨利14.08億元、年增4.7％。遠銀股價4月底觸及11.2元，歷時近8月完成填權息，5月中後跟隨台股拉回10.2元，近期於10.45～10.7元區間盤整。今（16）日開高後小漲0.48％至10.55元，早盤持穩盤上。

遠銀受惠存款及放款調整效益顯現、投資收益增加、呆帳提列壓力降低，首季稅後淨利7.99億元，季增近3.26倍、年增近1.11倍，每股盈餘0.23元。展望後市，該行將聚焦國內市場、深耕海外市場，預期海外法金業務將有斬獲，新加坡辦事處預計本月開幕。

而遠銀近年來致力發展數位金融服務，重要指標的離櫃率首季已達93.2％，隨著全國警戒升至三級，再推升離櫃率至94.4％，逼近該行目標的95％。而客戶透過數位金融子品牌Bankee社群銀行的數位存款帳戶，今年以來連結「電子支付帳戶」的使用劇增達3.5倍。

面對國內疫情嚴峻，遠銀除持續配送同仁口罩、防護面罩等防疫物資外，上周決定在既有團體醫療險外加保防疫險，包括確診關懷、隔離費用、住院日額及加護病房醫療保險金，確診員工若因醫院滿載而被轉往防疫旅館或集中檢疫所視同住院，可領取雙重日額保險金。

因應疫情升級，遠銀持續強化防疫措施，包括會議採視訊方式進行、啟動異地備援、居家辦公及彈性分流上下班等人員分流機制，後續將視疫情發展滾動式調整各項防疫及同仁保護措施，盼與國人及全體員工攜手度過此波嚴峻疫情。

為感謝堅守抗疫第一線的醫護人員，遠銀推出挺醫護優利定存專案，提供1年期新台幣定存年息0.86％，額度最低30萬元、最高200萬元，亦開放經濟受衝擊弱勢族群辦理。同時，亦全力配合政府政策，提供各項針對中小企業及個人的貸款紓困方案。