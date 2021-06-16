最新公布的數據顯示，隨著持續擴大接種疫苖，以及經濟與社會持續解封，美國的消費者支出從商品回流到服務，導致5月的零售銷售額意外疲弱。另一項數據則顯示5月生產者物價通膨飆上新高。

美國商務部周二公布，5月零售銷售額月減1.3%，跌幅遠超出市場預估的月減0.8%。若非4月數據從持平大幅上修到月增0.9%，否則5月數據會更難看。

但儘管5月數據下滑，但零售銷售的整體趨勢仍然強勁。4月數據大幅上修，並遠超出疫前水準，使本季的消費者支出和經濟產值將實現2位數增長的預期維持不變。

與去年同期相比，5月零售銷售額成長28.1%。

在居家防疫期間，數百萬人轉為遠端上班上課，並避免搭乘公共運輸工具，使消費需求轉向電子產品和汽車等商品。但現在全美超過一半符合施打資格的人口已經完成疫苗接種，各地持續擴大解除封鎖措施，提升了對航空旅行、飯店住宿、外食和娛樂等活動需求。

汽車經銷商的銷售額減少，亦是5月整體零售額下滑的原因之一，反映出全球半導體大缺貨導致汽車生產受阻和供應吃緊。汽車經銷商的銷售額下滑3.7%。

缺料、缺貨也可能影響了電子和家電商店的銷售額，這個項目的零售額月減3.4%。建材店的零售額大減5.9%。家具零售商，以及體育用品、樂器和書店等零售銷售額亦見下滑。

線上零售額減少0.8%，但服飾店銷售額大幅成長3.0%。餐廳酒吧銷售額月增1.8%，與2020年5月相比更暴增70.6%。

排除汽車、汽油、建材和食品服務類的核心零售銷售額月減0.7%，跌幅超出4月的月減0.4%，且遠不及市場預估的月增0.2%。

疫苖接種的日益普及加速經濟重啟，但隨之而來的需求使供應鏈陷入緊繃，並帶動通膨升溫。美國政府挹注的數兆美元資金和史上最低的利率亦為需求帶來刺激。

勞工部周二表示，5月最終需求生產者物價指數（PPI）較4月上揚0.8%，漲幅超出4月的月漲0.6%和市場預估的月漲0.6%。

與去年同期相比，最終需求PPI飆升6.6%，超出市場預估的年漲6.3%，並創下自2010年11月開始追蹤這項數據以來的最大升幅。

扣除食品和能源價格的最終需求PPI月漲0.7%、年漲4.8%。扣除食品、能源和貿易項目的最終需求PPI月漲0.7%、年漲5.3%。

上周公布的5月消費者物價指數（CPI）創下將近13年來的最大年漲幅。

有了PPI和CPI數據，經濟學家預估聯準會最偏重的通膨指標-核心個人消費支出（PCE）物價指數5月將至少上揚0.4%，其年增率估將從4月份的3.1%進一步升高到約3.4%，遠超出聯準會設定的2%彈性目標。

但聯準會主席鮑爾已一再重申當前通膨揚升是暫時現象。

聯準會周二起召開為期兩天的貨幣政策會議，預計將維持其隔夜基準利率於近零水準不變。

自疫情爆發以來，聯準會一直透過購買債券向經濟挹注資金活水。經濟學家將密切關注聯準會是否就何時、以及將如何撤回部分經濟支持措施展開討論。

匹茲堡PNC Financial經濟學家Bill Adams表示，目前美國的通膨壓力很大，但下半年應該會降溫，預料聯準會周三將重申在放緩購債步伐之前，美國的經濟復甦必須取得更多進展。