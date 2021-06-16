大陸國台辦16日上午舉行例行新聞發布會，發言人馬曉光針對媒體提問台灣指揮中心指揮官陳時中稱上海復星「勿干擾台灣採購」疫苗情事表示，上海復星醫藥集團有關負責人早已公開表示，願意將疫苗服務於台灣同胞，並介紹過該公司享有相關商業權益的情況，台媒也都對此做了廣泛報導。

馬曉光說，據瞭解，近期已有島內一些縣市和企業與復星公司洽商採購疫苗事宜。「我們樂見台灣同胞能夠早日用上復星公司代理的疫苗。民進黨當局應當為此創造有利條件，台有關機構負責人對復星仍然無端指責、口出惡言，實際上就是一種變相地阻礙。」