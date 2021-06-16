萬海今(16日)以207.5元開出，開盤即站上200元價位，隨即攻上漲停210.5元的歷史新高價，長榮、陽明股價也向上推升，航運族群走勢強勢，早盤占大盤成交比重一度超過6成，不過，萬海並未鎖住漲停，截至10點30分，股價均在200元之上。

台股今(16日)開盤以17357.37點小跌開出，下跌13.92點，指數在平盤上下震盪，台積電、聯電、鴻海等電子權值股開低，聯發科、矽力股價盤中由紅翻黑，面板三雄友達、群創、彩晶持續走弱。

運輸股今持續走強，航海王萬海在解除處置股票出關第一天早早就奔漲停，今持續開高，開盤不久隨即攻上漲停210.5元，但並未鎖死，盤中漲幅收斂一度觸及200.5元，長榮、陽明也同步開高，長榮盤中創下144元的新高價，陽明也創下136元的新高，台驊投控也攻上漲停，創160.5元的新高，長榮、陽明、萬海的成交值也包辦上市股的前三名。

海運業者表示，在疫情結束前，全球海運運力仍舊吃緊，運價漲勢恐怕還沒結束，本土法人也在最新出具的報告指出，萬海原以近洋線為主，但為搶遠洋線商機，近日動作頻頻，推估遠洋線營收比率將從去年10.2%提高到29.9%，對營收及獲利成長明顯，因此調高目標價至272元，是貨櫃三雄中最高的，並維持「買進」評等。