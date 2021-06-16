雲林縣府自2018年起古坑推動產業園區計畫，但時力立委陳椒華今日召開線上記者會表示，台灣才剛解除缺水危機，而該區乃是水質保護區，貿然解編，對水資源長期規劃來說絕非明智，此計畫應再重新思考。

今日記者會除陳椒華外，包括台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉、台灣生態學會前理事長楊國禎、台灣水資源保育聯盟理事長蔡志宏等人也都出席。

陳椒華指出，雲林縣政府自2018年起推動「雲林古坑溝子埧產業園區計畫」，預計在古坑鄉台糖公司溝子埧農場崁頂耕區約 71.35 公頃的面積，引進食品及飼品製造業、機械設備製造業、綠能相關產業、及其他低污染製造業。

陳椒華說，此案在2020進入環評程序，而專家指出，開發基地有90％以上都屬農業區，如果要引進製造業，恐對自來水的水源水質有重大影響。

蔡志宏表示，雲林過去的自來水都是抽地下水，導致地層下陷面積為全國之冠，也影響了高鐵的行車安全。加上在氣候變遷的時代，未來恐常會碰到缺水危機，這塊水質水量保護區應該要保留下來。

粘麗玉指出，雲林當年蓋湖山水庫時，說是為了供應民生用水，不要再抽取地下水，避免地層不斷下陷。但如今氣候變遷且極端乾旱的狀況已在台灣發生，應該要考量保護區有「藏水」功能，不可貿然解編開發。