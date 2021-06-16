教育部公布最新統計數據指出，從4月20日到6月15日，累計562個學生確診，較前一天的549人多了13人，其中大專生增3人、高中生增4人、國中生增4人、國小生增1人、幼兒園生增1人。

教育部表示，目前確診的562位學生中，包含大專生185人、高中生90人、國中生84人、國小生137人、幼兒園生66人。其中，552人是本土案例、10個是境外移入案例，境外移入案例均為大專生。