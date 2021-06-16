學生染疫累計562人 較前一天增加13人 11:022021/06/16 中時 林志成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 教育部公布最新學生確診累積人數達562人。（林志成攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 教育部公布最新統計數據指出，從4月20日到6月15日，累計562個學生確診，較前一天的549人多了13人，其中大專生增3人、高中生增4人、國中生增4人、國小生增1人、幼兒園生增1人。 教育部表示，目前確診的562位學生中，包含大專生185人、高中生90人、國中生84人、國小生137人、幼兒園生66人。其中，552人是本土案例、10個是境外移入案例，境外移入案例均為大專生。 基隆照護中心19確診 清艙消毒移出23人 散染疫謠言 8人罰1到5萬元 #新冠肺炎 #台灣 #學生 #大專生 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彰化里長出院猝死 鳳山仁惠確診男不治 04:102021/06/16 地方新聞 台塑六輕普篩 首日3,329人全陰性 04:102021/06/16 財經要聞 孩童防疫補貼 首日92萬人申請 04:102021/06/16 焦點要聞 台南藍軍籲台積電 組聯盟買疫苗 04:102021/06/16 政治要聞 研發人臉辨識咖啡機 彰化同安國小獲專利 04:102021/06/16 地方新聞 18里長出動幫填評估表 桃園武陵場人少到要急call長輩出門打疫苗 10:072021/06/16 生活 今年最強梅雨下周重返 雨勢比前2波更大更久 08:252021/06/16 生活 人夫爽吃健身辣教練遭抓姦 法官當庭驗「叫床聲」就是她 07:552021/06/16 社會 台灣人在大陸》再無台粽飄香的第二年 08:192021/06/16 兩岸徵文 花蓮第一批長者今接種疫苗 103歲人瑞直呼：不緊張 11:312021/06/16 生活 違規遭攔譙警「生兒子沒屁眼」遭判2月 法官：諷人絕子絕孫 10:432021/06/16 社會 生活熱門新聞 印度神童恐怖預言再次成真 6月20日後真的要出大事 - 生活 降雨「大魔王」要來了 氣象專家：下周是另一個情境 - 生活 沒排到疫苗不用生氣 名醫曝搶打AZ的人可能會後悔 - 生活 萬華又一名店熄燈 當地人崩潰：最好吃的牛肉麵沒了 - 生活 台灣何時解除三級警戒 醫：關鍵不是疫苗是它 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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