大陸國台辦16日上午舉行例行新聞發布會，發言人馬曉光針對媒體提問如果台胞到大陸接種疫苗，是否能夠得到迅速安排？馬曉光回答說，願意盡最大努力提供幫助，對於搭乘民航客運航班到大陸的台胞，只要符合接種條件，可在嚴格執行入境防疫規定（包括登機前和登機後），自願和知情同意前提下，按有關政策在大陸接種疫苗。

馬曉光說，台灣疫情暴發以來，看到島內疫情蔓延，疫苗緊缺，每天都有民眾染疫死亡，大陸第一時間表達了願意迅速做出安排，向台灣同胞提供大陸疫苗，支持民間機構向台灣同胞捐贈疫苗。