新冠肺炎疫情期間，慢性病患確診後易轉重症，讓許多患者人心惶惶。根據中央疫情指揮中心統計，台灣新冠肺炎死者當中，有四成左右具有糖尿病史。因此，將糖尿病控制在一定範圍不要惡化，是非常重要的關鍵。但是不少糖友對於胰島素有些疑慮，像是擔心長期施打胰島素是否會成癮、怕施打胰島素會失明以及認為施打胰島素很痛。專家指出，這些迷思恐成阻礙糖尿病疾病控制的絆腳石，反增加糖友致死機率。

三大糖尿病團體攜手雄獅同慶胰島素100年，邀名醫糖友同為生活上色。(從左至右)蔡世澤醫師、黃建寧醫師、王治元醫師(圖/主辦單位提供)

今年適逢胰島素問世100周年，社團法人中華民國糖尿病學會、社團法人中華民國糖尿病衛教學會、財團法人糖尿病關懷基金會三大團體共同辦理胰島素100線上直播記者會，鼓勵廣大糖尿病族群共襄盛舉。其中針對糖友常見的三大關於胰島素的疑慮，做出說明：

●迷思一：施打胰島素會成癮?

胰島素屬於人體內既有賀爾蒙，並不具有成癮性，注射胰島素即是補充病患體內不足的部分，使胰臟獲得休息。

●迷思二：施打胰島素可能會導致失明?

胰島素本身並不會造成失明或洗腎等失能風險。許多糖尿病晚期發生失明或洗腎的案例，多是因病患一拖再拖，長期高血糖且未接受適當治療，進而導致失能。

●迷思三：施打胰島素很痛、很可怕?

相較於過去的針筒注射器，新型筆型胰島素的針頭細小，僅4-8mm長，施打時幾乎沒有疼痛感，也能減輕病患的「恐針」情緒。

三大胰島素迷思 恐讓糖友陷入致命風險(圖/主辦單位提供)

國際研究證實，糖化血色素8.5~9%的患者若能及早補充體內胰島素以控制血糖，可有效降低心血管疾病風險。但問題是，目前全台約有60-80萬糖友需要胰島素治療，當中卻僅40-50%使用胰島素治療。

社團法人中華民國糖尿病衛教學會王治元理事長分享，過去臨床上曾遇過患者，因聽信施打胰島素會截肢的錯誤觀念，在口服藥失效後堅持拒絕施打胰島素，甚至選擇民間療法以少吃飯、吃芭樂等方式想降低血糖，最後反惹足部病變上身導致截肢的真實案例。

台灣新冠肺炎死者當中，有四成左右具有糖尿病史。做好糖尿病日常身體狀況管控，是疫情期間的自保關鍵。(圖/黃建寧醫師提供)

社團法人中華民國糖尿病學會理事長黃建寧表示，多年來，糖尿病治療到現在已經有三大進步，第一，口服藥物的作用機轉不斷更新，第二，針劑治療的種類也陸續發展各種機轉如GLP-1RA等劑型。第三，胰島素的演進，在糖尿病管理上更扮演了不可或缺的角色，使糖尿病的照護範圍，更拓展了血糖控制良好之外的價值。