觀望聯準會決議，周二美股三大指數小跌，台股今日亦呈現觀望整理，指數於平盤附近波動，除貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)掌舵的航運股力撐盤勢外，太陽能族群在碩禾(3691)獲鴻海(2317)入股消息激勵下亮燈漲停，帶動國碩(2406)、安集(6477)跟進攻頂，達能(3686)、聯合再生(3576)、茂迪(6244)、元晶(6443)緊跟在後同步放閃，盤面上表現相對吸睛。

碩禾昨日董事會決議以每股124.4元私募普通股1,000萬股，募集總金額為12.44億元。鴻海則透過旗下持股97.95％的子公司鴻揚創投參與碩禾私募案，拿下八成的私募股數、共計800萬股，預計持有其增資後之10.54％股權，並成為第二大股東。雙方將透過股權合作，攜手開發電動車電池材料，以加速布局電動車關鍵零組件，並搶攻全球電動車市場。在利多消息激勵下，碩禾(3691)今日開盤跳空鎖漲停達176元，一舉飛越季線，領漲太陽能族群國碩(2406)、安集(6477)跟進攻頂，達能(3686)、聯合再生(3576)、茂迪(6244)、元晶(6443)亦獲買盤點火同步大漲，盤面上人氣火熱，表現亮眼。

美國總統拜登力推綠能政策，中國大陸則積極落實「碳中和」目標，帶動風力、太陽能等綠能投資風潮，推助節能概念股近五日獲三大法人加持，成為盤面上猛將。分析師表示，節能、綠能概念股長線題材，因拜登政策支持具有想像空間，但短線的基本面並未出現重大變化，股價轉強主要反映資金快速流動，非電族群快速輪動後，即將回流電子族群。在此資金轉換期間，太陽能與風電族群漲幅較小，因此，在資金回流電子之前，出現落後補漲。

台股在連假過後多方力挺表態，指數突破反壓再往上挑戰，主要來自國內疫情獲得控制、美股穩健表現等正向消息激勵，預期類股輪動模式不變，指數力拚持續上攻，以月、季線附近當作多方重要支撐。惟美國通膨數據意外強勁，使聯準會縮減激勵措施的預期升高，美股和台股恐出現較大震盪，若Fed未討論縮表計畫，台股則有機會挑戰17,350以上高點連線壓力。