因市場正等待聯準會(Fed)會議結果，買盤呈現觀望態度，促使金價持穩，若聯準會維持鴿派態度，有望支撐金價上行，反之則可能使金價承壓走跌；截至台北時間6月16日上午10點55分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金上漲0.7美元，報每盎司1857.1美元。

7月白銀上漲0.082美元，報每盎司27.775美元。

7月白金上漲4.6美元，報每盎司1153.2美元。

9月鈀金下跌11.3美元，報每盎司2753.5美元。(商品行情網)