《商情》黃金亞洲電子盤持穩 11:092021/06/16 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因市場正等待聯準會(Fed)會議結果，買盤呈現觀望態度，促使金價持穩，若聯準會維持鴿派態度，有望支撐金價上行，反之則可能使金價承壓走跌；截至台北時間6月16日上午10點55分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 8月黃金上漲0.7美元，報每盎司1857.1美元。 7月白銀上漲0.082美元，報每盎司27.775美元。 7月白金上漲4.6美元，報每盎司1153.2美元。 9月鈀金下跌11.3美元，報每盎司2753.5美元。(商品行情網) 《國際油價》原油亞洲電子盤續揚 《商情》憂產量降 周三玉米電子盤收揚 #報每盎司 #金價 #黃金 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》技術性買盤 紐約棉花止跌反彈 10:012021/06/16 財經 《熱門族群》塑化二線當道 台聚家族喊衝 10:352021/06/16 財經 《金融股》遠東銀前5月稅前獲利小增 員工加保防疫險 10:522021/06/16 財經 《商情》美元走強 拖累紐約期金延續跌勢 10:012021/06/16 財經 《盤後解析》電子大咖乏力 台指期結算摸黑 14:332021/06/16 財經 《商情》中國遏制通膨擔憂 銅價跌至7周低點 09:102021/06/16 財經 《台北股市》盤中焦點股：四維航、碩禾、國碩、安集、東森、華擎 10:012021/06/16 財經 他23歲中樂透成黃金單身漢！25年後近況曝光 下場卻超慘 12:362021/06/16 搜奇 3年運5噸黃金赴港 持假證明被訴 04:102021/06/16 社會新聞 《盤中解析》航運難救頹電金 台股匍匐前進 11:092021/06/16 財經 《類股》中鋼盤價開平穩市 鋼鐵軍團士氣振 10:182021/06/16 財經 財經熱門新聞 國台辦稱上海復星願提供BNT疫苗 永齡基金會回應了 - 財經 萬海、陽明、長榮別賣太早 老手爆這波下船時機 - 財經 友達、群創殺不停沒救了？內行曝殘酷事實 - 財經 航運老大爆超狂目標價 專家這1句散戶要聽進去 - 財經 家數、規模近年罕見 31家大股東 5月忙加碼 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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