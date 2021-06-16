美股回跌，台股開低後震盪，在長榮(2603)等貨櫃三雄股價再創新高帶動，早盤上攻至近17400點，但因電金無力，指數壓回至平盤附近整理。台指期今天結算，台股早盤仍為高檔震盪格局。

美股收跌，道瓊工業指數下挫94.42點或0.27%，收34299.33點。標準普爾指數下跌8.56點或0.20%，收在4246.59點。科技股那斯達克指數下滑101.28點或0.71%，以14072.86點作收。

台積電ADR跌1.27%，台積電(2330)今跟隨台積電ADR小幅壓回，股價仍在所有均線之上。聯電ADR小漲0.42%，聯電今早股價也是小跌。台積電等電子權值股小跌，電子股指數小跌，金融股指數也是小跌，使得台股指數受壓抑，但在萬海(2615)股價突破200元大關，長榮、陽明(2609)股價再創新高，以及中鋼(2002)、台塑(1301)等原物料股有撐，台股早盤最高17398點，再創本波反彈以來新高。

回顧周二，台股15日上漲157點收在17371點，成交值新台幣4331.07億元。三大法人外資、自營商買超，投信賣超，合計買超新台幣146.5億元，其中自營商買超17.2億元，投信賣超13.56億元，外資及陸資買超142.86億元。

台指期今天將結算，早盤台股持續高檔震盪，傳產航運仍是強者恆強，電子則以太陽能族群漲勢最強，茂迪(6244)、元晶(6443)等全面上揚。

鴻海子公司鴻揚創業投資砸下新台幣9.952億元參與太陽能導電漿廠碩禾(3691)私募，每股124.4元，折價幅度約22.25%，私募案完成後，鴻海將持有碩禾10.54%股權，成為第2大股東，雙方攜手開發電動車電池材料，碩禾早盤攻漲停。