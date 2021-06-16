2021年國際景氣持續復甦，對上市櫃以外銷為主的集團股有利，但是同一集團的旗下個股今年表現相當分歧，以和碩集團而言，和碩(4938)今年股價由年初的80元一路下跌到5月中的67.6元，景碩(3189)由年初的73.1元上揚到6月初的129.5元，至於晶碩(6491)則是今年和碩集團的飆股，股價由年初的231元，一路飆漲到本月的588元高點，漲幅達2.5倍。同一集團但不同的產業別，作帳行情也天壤之別！

和碩(4938)5月營收903.21億元，月減2.94%、年減20.85%，為近四年同期低點，累計前5個月營收3999.48億元、年減19.43%，和碩表示，零組件供給仍吃緊，但維持第2季筆電出貨季增5-10%目標。

和碩5月筆電出貨75-80萬台，月增6.67%、年減約3成，主要受缺料影響，桌機主板出貨則達62萬台片，約持平上月，但年增55%，累計前5個月筆電出貨370-385萬台，桌機主板則出 288-303萬台片。展望H2，公司認為下半年隨著資訊、通訊、消費等三大產品線新品陸續推出，動能可望回溫。

今年和碩股價由年初高點至今早盤中73.7元，下滑了約7%；而在外資方面，外資持股和碩由年初的38%亦降到6月15日的28%，減持了1成。

相較於和碩前5月營收年減近2成，同集團的晶碩今年前5月營收因代工增加，營收來到20.67億元，年增63%，外資持股比由年初的13%增加到16%左右。