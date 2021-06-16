大陸國台辦發言人馬曉光今天表示，台灣疫情爆發後，上海復星醫藥集團表示願意將其參與研發和代理的BNT疫苗服務於台灣民眾，如果台灣團體、企業向復星採購BNT疫苗，在協商一致的情況下，復星醫藥集團將會基於商業約定，履行責任和義務。

國台辦今日舉行例行記者會，提問多圍繞與台灣疫苗有關問題。馬曉光被問道，台灣方面包括民間和企業向上海復星醫藥集團購買BNT疫苗，是否可以獲得「原廠授權書」？

馬曉光說，在協商一致的情況下，復星醫藥集團將會基於商業約定，履行責任和義務。

他稱，台灣最新民調顯示63％的民眾贊成透過大陸代理商采購BNT疫苗，「是人的生命重要，還是政治算計重要？」，這在民進黨的一念之間。

馬曉光指出，上海復星醫藥集團有關負責人早已公開表示，願意將疫苗服務於台灣同胞，並介紹過該公司享有相關商業權益的情況，據了解，近期已有台灣一些縣市和企業與復星公司洽商採購疫苗事宜。

他說，樂見台灣同胞能夠早日用上復星公司代理的疫苗，民進黨應當為此創造有利條件，台有關機構負責人對復星仍然無端指責、口出惡言，實際上就是一種變相地阻礙。