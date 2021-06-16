老師們、家長們面對第三級防疫下，孩童需要在家進行線上學習，是不是在尋找教材上遭遇不少挑戰？為了讓家長、老師能快速找到適合孩子的優質內容，Google Play 在台灣推出全新兒童分頁，幫助家長輕鬆找到豐富有趣且受過「教師認可」的應用程式，即日起使用者可陸續在 Google Play 觀看此分頁，預計所有使用者在下周皆可使用；另外，了解到防疫期間家長與老師們的需求，Google也同步推薦一些有助兒童課外延伸學習、輔助老師遠距教學，以及協助家長居家時間管理的應用程式（app）。

根據家庭數位健康報告(Digital Wellbeing of Families)，許多家長反映他們很難徹底研究所有為兒童提供的內容，尤其是相較過去，現在孩子們更常待在家，也花更多時間在使用螢幕上。為了將 Play 商店最棒的兒童應用程式分享給大家，Google與美國眾多學者專家及老師合作，由 Joe Blatt (哈佛大學教育研究院) 和 Sandra Calvert 博士(喬治城大學)擔任首席顧問，根據包括適齡性、體驗品質、內容豐富度和娛樂性等標準評分。如果應用程式已獲得老師評分，而且符合Google的品質標準，就會獲得「教師認可」的徽章標示。Google會在應用程式資訊中加入應用程式獲得高分的原因，協助家長判斷應用程式是否適合他們的孩子。

擁有「教師認可」徽章的應用程式代表已獲得老師評分且符合 Google Play 品質標準。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

未來家長在 Play 商店中搜尋時，只要認明「教師認可」徽章，即可快速瞭解哪些應用程式已通過審查並獲得老師的高度評價。如果想快速瀏覽已獲得「教師認可」的內容，請直接前往兒童分頁。此外，如果想為孩子設定數位裝置基本使用規則，例如限制孩子在裝置上使用應用程式的時間，請參考Google的 Family Link 應用程式。

疫情增加家長居家育兒的時間，需要更多資源及工具讓孩童在家學習，Google Play 應用程式與遊戲業務發展經理 張樂潮 (Rachel Cheung) 在部落格中推薦了不少Play商店中寓教於樂的免費及付費應用程式。可透過「親子天下有聲故事書」、「Epic! 無限兒童讀物」、「呆呆學台語」啟發兒童學科興趣；可運用「Google Arts & Culture」、「BandDings」 和 「CodeMonkey Jr.」，在藝術文化、音樂創作、程式設計方面開拓眼界；如果家中有學齡前的小小孩，可以試試「Khan Academy Kids」、「TinyTap」或是「寶寶巴士世界」，涵蓋閱讀、語言、科學、繪畫等領域，讓孩子在玩樂中學習成長。而「YouTube Kids」提供適合 3 至 12 歲兒童的娛樂及學習影片，且家長監護功能更可以管理孩子使用行動裝置的時間並過濾內容。

Google也推薦可以為老師遠距教學增加互動和趣味性的輔助應用程式。例如「Kahoot」和「Quizizz」提供有趣的線上測驗即時回饋系統，協助老師強化遠距教學的即時互動，並檢視學生的學習成果。「Classdojo」除了可以協助遠距班級經營，還可以即時分享照片等資源，打造親師生溝通合作的線上社群。另外，「Google Classroom」除了支援老師管理課程和建立親師聯繫，還可在平台中發起視訊會議與添加 YouTube 影片、Google 表單等多元教學素材。「Quizlet」提供激勵學習興趣的課堂遊戲及圖像單字卡，既是英文教學的好幫手，也可輔助學生課後溫習，並支援多種裝置版本切換使用。「IPEVO iDocCam」能幫助美術和數學這類重視書寫演示過程的學科教師，用手機螢幕畫面錄下書寫過程，同步投影到設定好的裝置。

這段期間多數家長除了在家工作外，還得同時兼顧孩童的遠距學習，如何在身兼多職的情況下，妥善控管時間與維持身心健康變得尤其重要。「Water do水球清單」能將繁忙的日常待辦事項，化成一顆顆水球，讓使用者利用標籤分類工作事項，再用優先順序和提醒功能在家務和工作間順利切換，並在完成事項後享受戳破水球的快感。如果想要減少使用行動裝置的時間，「Forest 專注森林」利用趣味的激勵機制，幫助家長在當下更專注於一件事情以提升工作效率。「Sleeptown睡眠小鎮」可以設置就寢、起床目標，協助大家在家防疫期間也能維持規律的生活作息。「Plant Nanny²植物保姆²」則透過簡潔的圖表介面協助使用者訂立飲水計畫，一邊灌溉可愛生動的植物，一邊養成健康的飲水習慣，照顧好自身的健康。