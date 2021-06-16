本土疫情嚴峻，醫療資源缺乏也成為困境之一，吳淡如昨（15日）得知有醫院缺乏紫外線消毒燈及防菌換氣面罩，救人為優先的她，決定自掏腰包買了設備送過去，但似乎有感於資深媒體人黃光芹贈醫護百台移動式冷氣機，善舉卻反遭檢舉不法，讓她強調：「要讓帳目很清楚，以免小人為了獎金檢舉我」。

吳淡如曬出與醫師好友對話紀錄，只見對方表示缺乏紫外線消毒燈及防菌換氣面罩，如果跟院方申請，程序恐怕遙遙無期，讓她決定自掏腰包買設備送過去，接著又曬出一則對話紀錄，只見對方透露急需「不起霧」的護目鏡，她更是二話不說立刻協助，不僅短時間內募集到400個防霧面罩，甚至供過於求還捐給別家醫院，接著強調：「我忙得很有成就感，雖然沒有辦法全部幫忙，但是可以局部幫忙」，也希望外界不要質疑護目鏡是否合乎醫療規格，畢竟是醫師指定，而且自己做事有腦不會去亂買。

吳淡如表示以前水災震災，專款專用且帳目清楚的恐怕沒有太多，但自己會按照人生實用商學院法則，先找到需要再去找供給，讓捐贈的錢達到效用最大化，此外更要讓帳目清楚不要隨意經手，避免有小人為了獎金，檢舉她違反公益條例，更直接嗆明：「講這麼白，就是台灣最不美的真有這種人」。

對此，網友也紛紛留言感謝：「謝謝淡如！謝謝妳的無私付出！台灣因妳而美」、「謝謝淡如姐和大家的愛心，支援前線，真的很感人」、「感佩你行動式愛心，現在許多資源都已經到大醫院，再次感謝你的善舉」、「謝謝淡如姐及贊助者的愛心，希望共度難關，疫情快結束」。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922